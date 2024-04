Truckcenter Altenfelden überholt SU St. Martin/M. 1b in der Tabelle

Details Sonntag, 21. April 2024 01:12

Die Union Truckcenter Altenfelden kam am Freitag zu einem 2:1-Erfolg gegen die SU St. Martin/M. 1b. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Truckcenter Altenfelden die Nase vorn. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg des Gastgebers bei St. Martin/M. 1b geendet.

Divis sorgt für wichtigen Dosenöffner

Die Union Truckcenter Altenfelden ging durch Roman Divis in der 38. Minute in Führung. Viel mehr tat sich in Durchgang eins nicht – ein Tor auf Seiten der Truckcenter Altenfelden machte so zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. David Fuchs versenkte die Kugel nach Wiederanpfiff zum 2:0 für Truckcenter Altenfelden (60.). Erst in der Nachspielzeit (91.) gelang Gregor Rechberger der Anschlusstreffer für die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b. Schließlich strich die Union Truckcenter Altenfelden die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Zahlen und Fakten

Die Truckcenter Altenfelden machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder. Truckcenter Altenfelden verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt die SU St. Martin/M. 1b den zehnten Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front kommt die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b nicht zur Entfaltung, sodass nur 18 erzielte Treffer auf das Konto von St. Martin/M. 1b gehen. Die SU St. Martin/M. 1b musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Martin/M. 1b insgesamt auch nur sieben Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Die Union Truckcenter Altenfelden tritt am kommenden Sonntag bei der Union Oberneukirchen an, die SU St. Martin/M. 1b empfängt am selben Tag die Union Eidenberg/Geng.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b, 2:1 (1:0)

91 Gregor Rechberger 2:1

60 David Fuchs 2:0

38 Roman Divis 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.