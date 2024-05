0:4 Auswärtssieg in Vorderweißenbach - Union Oberneukirchen bezwingt Tabellenführer

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 17:51

In einem Nachholspiel zur 19. Runde der 1. Klasse Nord kam es am Mittwochnachmittag zum Kräftemessen zwischen der Union Wippro Vorderweißenbach und der Union Oberneukirchen. Die Gäste bestätigten in diesem Derby ihre aktuell exzellente Form, setzten sich nach einer beeindruckenden Leistung mit 4:0 souverän durch und feierten im siebten Rückrundenspiel den sechsten Sieg. Der Tabellenführer hingegen musste binnen drei Tagen die zweite Niederlage einstecken, weshalb für die Vorderweißenbacher der angestrebte Meistertitel in Gefahr gerät.

Ein ausgeglichenes Spiel mit Wendung in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Der Ligaprimus versuchte, das Spiel zu kontrollieren, konnte aber die solide Defensive der Gäste nicht überwinden. Oberneukirchen zeigte sich gefährlich in Kontern und setzte die heimische Verteidigung wiederholt unter Druck. Trotz einiger guter Gelegenheiten, unter anderem einem verschossenen Elfmeter der Gäste in der 45. Minute, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.



Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Stefan Burgstaller erzielte in der 56. Minute das 0:1, indem er flach ins lange Eck traf. Dieses Tor schien der Wendepunkt des Spiels zu sein, da Oberneukirchen nun deutlich das Zepter in die Hand nahm. Die Heimmannschaft hatte Schwierigkeiten, eine Antwort auf die nun dominante Spielweise der Gäste zu finden.

Oberneukirchen setzt sich durch

Die Tore fielen nun in regelmäßigen Abständen für die Gäste. Tobias Wollendorfer baute die Führung in der 70. Minute mit einem kühlen Abschluss zum 0:2 aus. Stefan Burgstaller, der bereits das erste Tor erzielt hatte, zeigte sich erneut treffsicher und erhöhte in der 81. Minute auf 0:3 nach einer optimalen Hereingabe. Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende wurden somit zunichte gemacht.

In den Schlussminuten des Spiels wusste Oberneukirchen einen kapitalen Fehler in der heimischen Hintermannschaft zu nutzen - Ronald Maureder lief alleine auf Torwart Christian Weissenböck zu und netzte in der 90. Minute staubtrocken zum 0:4-Endstand ein. Dieses Tor besiegelte den Sieg für die Union Oberneukirchen in einem Spiel, das vor allem durch eine starke zweite Halbzeit entschieden wurde.

Die Meindl-Elf zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung und konnte vor allem durch Effizienz im Abschluss überzeugen. Für Vorderweißenbach war es ein schwieriger Tag, an dem wenig zusammenlief. Die Gäste hingegen nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause und unterstrichen ihre Ambitionen in der laufenden Saison.

1. Klasse Nord: Vorderw.bach : Oberneukirchen - 0:4 (0:0)

92 Ronald Maureder 0:4

80 Stefan Burgstaller 0:3

69 Tobias Wollendorfer 0:2

53 Stefan Burgstaller 0:1



