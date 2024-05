Spannendes Remis im Rodltalstadion: SV Gramastetten und Oberneukirchen teilen Punkte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:44

Im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Nord trafen der SV Gramastetten und die Union Oberneukirchen aufeinander. Im Rodltalstadion lieferten sich die Teams ein intensives Match, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Der erste Durchgang gehörte den Gramastettenern, die kurz vor der Halbzeitpause in Führung gingen. Doch Oberneukirchen ließ sich nicht unterkriegen und erkämpfte sich im zweiten Abschnitt den verdienten Ausgleich.

Gramastetten nutzt Heimvorteil

Die ersten Minuten des Spiels zeigten beide Teams motiviert, jedoch ohne klare Chancen zu kreieren. Erst in der 25. Minute gab es eine nennenswerte Gelegenheit für die Gäste, als ein Fehlpass von SVG-Torwart Heinz Tschiedl fast zum Gegentor führte. Gramastetten antwortete prompt und baute Druck auf. In der 35. Minute nutzte schließlich Andreas Sippl eine Unachtsamkeit der Oberneukirchner Abwehr und schoss das 1:0. Die Heimfans in Violett jubelten über die Führung, die bis zum Halbzeitpfiff Bestand hatte.

Gäste schlagen zurück

Die Gäste kamen motiviert aus der Kabine, und das Spiel nahm an Intensität zu. In Minute 47. scheiterten die Heimischen mit einer Triplechance an Gästekeeper Ruckendorfer, dieser zeigte drei spektakuläre Paraden en suite. Die Gramastettner versuchten ihrerseits, das Spiel zu entscheiden, hatten aber Pech, als ein Freistoß in der 60. Minute von Gästegoalie Timo Ruckendorfer gehalten wurde.

In der 71. Minute war es dann soweit: Julian Grasböck erzielte per Kopfball den Ausgleich. Ein gut getimter Eckball fand den Kopf von Grasböck, der den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Das 1:1 war ein Schock für die Heimmannschaft, die trotz weiterer Anstrengungen, darunter ein Lattentreffer in der 89. Minute, das zweite Tor nicht erzielen konnte.

Die Schlussminuten waren von hoher Spannung geprägt, beide Teams suchten die Entscheidung. Ein letzter Eckball für Gramastetten in der Nachspielzeit brachte jedoch keine Veränderung. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das angesichts des Spielverlaufs als gerecht bezeichnet werden kann.

1. Klasse Nord: Gramastetten : Oberneukirchen - 1:1 (1:0)

70 Julian Grasböck 1:1

35 Andreas Sippl 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Jürgen Ruckendorfer erstellt.

