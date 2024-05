SV Gramastetten dominiert Heimspiel gegen Schlusslicht Union Peilstein

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:55

Im Zuge der 24. Runde der 1. Klasse Nord konnte der SV Gramastetten einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Union Peilstein erzielen. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu kommen. Mit klugen Spielzügen und präzisen Abschlüssen sicherte sich der SV Gramastetten einen verdienten Sieg.

Erste Halbzeit: Einseitige Angelegenheit

Das Spiel begann energisch mit einem sofortigen Angriffsversuch von SV Gramastetten. Schon in der 11. Minute zeigte sich Kastner gefährlich vor dem Tor, sein Schuss ging jedoch knapp daneben. Weitere Chancen folgten, darunter ein bedeutender Moment in der 13. Minute, als Huemer Kastner ideal bediente, dieser jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Union Peilstein kämpfte sich ins Spiel, konnte aber die Defensive der Gramastettner nicht durchbrechen. Die Peilsteiner hatten in der 20. und 24. Minute ihre Momente, doch die Abschlüsse waren nicht zwingend genug, um den Torwart der Gramastettner in Verlegenheit zu bringen.

Der Druck von SV Gramastetten intensivierte sich und wurde in der 39. Minute belohnt. Nach einer herausragenden Vorlage von Katzmair konnte Kastner den Ball geschickt im Netz der Gäste platzieren und brachte die Heimmannschaft verdient mit 1:0 in Führung.

Zweite Halbzeit: Gramastetten setzt sich durch

Die zweite Halbzeit startete unmittelbar mit frischem Wind im Rücken der Gramastettner. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten, um frische Kräfte zu mobilisieren, erhöhte der SV Gramastetten in der 60. Minute auf 2:0. Hofer leitete einen brillanten Pass auf Durstberger, der den Ball weiter zu Krennmayr spielte, der souverän vollendete.

In der 73. Minute konnte Kastner erneut jubeln, als er einen perfekt getimten Freistoß von Sippl per Kopf verwandelte und das 3:0 markierte. Die Peilsteiner fanden kaum noch Antworten auf das konsequente Spiel der Gramastettner. Die endgültige Entscheidung fiel in der 82. Minute, als Kastner nach einer präzisen Flanke seinen dritten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 4:0 schraubte. Zuvor schon sah Simon Gabriel von den Gästen die Gelb-Rote Karte aufgrund eines weiteren Foulspiels.

Als das Spiel in der 95. Minute endete, feierte SV Gramastetten einen 4:0 Heimsieg, der die Zuschauer und Spieler gleichermaßen begeisterte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Herbstmeister erstellt.

