Derby-Remis in Nebelberg! Schlusslicht macht 0:2-Rückstand wett

Die Union Nebelberg und die Union Peilstein lieferten sich am 25. Spieltag der 1. Klasse Nord ein spannendes und emotionales Derby, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Während die Nebelberger zur Halbzeit noch mit 2:0 führten, gelang es dem Schlusslicht in einer starken zweiten Hälfte, den Rückstand wettzumachen.

Nebelberg mit komfortabler 2:0-Führung

Die Partie begann mit einem furiosen Start der Gastgeber. Bereits in der ersten Minute erspielte sich die Union Nebelberg den ersten Eckball. Nur vier Minuten später verhinderte der Gästegoalie Martin Bartizal mit einer Glanzparade nach einer Topchance von Markus Lauss die frühe Führung. Doch kurz danach war es dann soweit: Roland Höglinger erzielte nach einer cleveren Eckballvariante das 1:0 für die Hausherren.

Die Gastgeber machten weiterhin Druck und kamen in der 27. Minute zu ihrer nächsten Großchance. Das Spiel blieb fair und temporeich, und in der 30. Minute traf Sebastian Hellauer nur den Pfosten. In der 37. Minute erhöhte Raphael Hellauer nach einem herrlichen Zuspiel von Lauss auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging die Union Nebelberg in die Halbzeitpause.

Peilsteiner Doppelschlag

Nach der Pause zeigte die Union Peilstein, dass sie das Spiel noch nicht abgeschrieben hatte. Bereits in der 50. Minute gelang Simon Hofer der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Tor gab den Gästen Auftrieb, und sie setzten die Gastgeber weiter unter Druck. In der 53. Minute war es dann Jakub Rosulek, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Die Peilsteiner zeigten sich nun als die dominierende Mannschaft und drängten auf die Führung. Die Heimischen hatten Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu finden, und Nebelberg-Keeper Kevin Ascher musste mehrfach mit sensationellen Paraden eingreifen, um einen weiteren Treffer zu verhindern. Trotz aller Bemühungen gelang es keinem Team, in den verbleibenden Minuten den Siegtreffer zu erzielen.

In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Nebelberg hatte in der 85. Minute eine Doppelchance, die jedoch ungenutzt blieb. Trotz aller Anstrengungen und Spannung auf dem Feld blieb es beim 2:2-Unentschieden, als Schiedsrichter Hüttler die Partie nach 90 Minuten beendete.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Baeckerzuz erstellt.

