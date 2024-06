Meindl-Elf zwingt in Top-Spiel SV Lichtenberg in die Knie

Im Top-Spiel der 25. Runde der 1. Klasse Nord sicherte sich die Union Oberneukirchen einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Lichtenberg. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Meindl-Elf den Grundstein zum Sieg, doch auch die Lichtenberger zeigten sich kämpferisch, gingen am Ende aber leer aus und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze.

Pammer bringt Union auf die Siegerstraße

Schon in der Anfangsphase des Spiels wurde deutlich, dass beide Teams entschlossen waren, den Platz als Sieger zu verlassen. In der 3. Minute hatten die Oberneukirchener ihre erste große Chance, als der Ball an die Latte klatschte. Die Gäste antworteten prompt mit einem Elfmeter in der 6. Minute, doch Union-Torhüter Timo Ruckendorfer parierte den von Alexander Riese getretenen Strafstoß. Auch in der 13. Minute zeigte sich Goalie Ruckendorfer erneut als starker Rückhalt für seine Mannschaft, als er einen Schuss von Alexander Obermühlner unschädlich machte.

Die Oberneukirchener fanden zunehmend besser ins Spiel und konnten in der 25. Minute nach einem Eckball die Führung erzielen. Thomas Pammer traf per Kopf zum 1:0. In der Folge drängte die Union auf das zweite Tor, jedoch ohne Erfolg. So endete die erste Halbzeit mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Eibensteiner trifft zur Vorentscheidung

Nach der Pause kamen die Lichtenberger stark aus der Kabine und hätten beinahe in der 47. Minute den Ausgleich erzielt, doch Torhüter Ruckendorfer konnte den Ball gerade noch zur Ecke klären. Oberneukirchen setzte in der Folge auf schnelle Konter und hatte mehrere gute Chancen, darunter ein Lattenknaller in der 67. Minute.

In der 68. Minute gelang den Hausherren durch Jakob Eibensteiner schließlich das 2:0. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 84. Minute durch einen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Dieses Mal bewahrte Riese die Ruhe und verwandelte den Penalty sicher.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hektischen Szenen geprägt. Lichtenberg drängte auf den Ausgleich und kam in der 88. Minute nach einem Eckball zu einer weiteren guten Chance, die jedoch vom starken Torhüter Ruckendorfer vereitelt wurde. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:1 für die Union Oberneukirchen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jürgen Ruckendorfer (8430 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jürgen Ruckendorfer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.