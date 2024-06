SV Gramastetten nach 4:1-Sieg in Ulrichsberg im Titelkampf

In einem Spiel der vorletzten Runde 1. Klasse Nord setzte sich der SV Gramastetten klar mit 4:1 bei der SPG Ulrichsberg-Klaffer durch. Obwohl die Ulrichsberger früh in Führung gingen, gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen und am Ende deutlich zu gewinnen. Philipp Kastner und Jonas Krennmayr waren die tragenden Säulen im Spiel der Gramastettener, die mit dem zwölften Saisonsieg den Rückstand auf Tabellenführer Vorderweißenbach auf zwei Punkte minimieren konnten und plötzlich im Titelkampf mitmischen.

Furioser Start der Ulrichsberger

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der dritten Minute gingen die Ulrichsberger in Führung. Nach einem Gestochere im Strafraum der Gäste kam der Ball zurück und eine präzise Flanke sorgte für Unordnung in der SVG-Verteidigung. Benjamin Ascher nutzte die Situation und schoss die Heimischen in Führung.

Die Antwort der Gramastettener ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 28. Minute gelang es den Gästen, den Ausgleich zu erzielen. Andreas Sippl lief allein aufs Tor zu und legte quer auf Rohullah Sharifi, der spektakulär zum 1:1 einnetzte. Nur vier Minuten später war es wieder soweit: Ein kluger Ball von Sharifi erreichte Philipp Kastner, der im Eins-gegen-Eins cool blieb und das 2:1 für die Gramastettner erzielte.

In der 44. Minute sorgte Jonas Krennmayr für die Vorentscheidung. Er nahm einem Verteidiger im Laufduell einige Meter ab, umkurvte Torhüter Christoph Kasper und schob lässig zum 1:3 ein. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Gramastetten dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause dominierten die Gramastettener das Geschehen. In der 51. Minute verpasste Sippl nach einer großartigen Kombination mit Sharifi und Kastner nur knapp das Tor. Kurz darauf traf Kastner nur den Pfosten. Die Ulrichsberger kamen kaum noch zu nennenswerten Aktionen, die Gäste hatten das Spiel fest im Griff.

In der 76. Minute machte Kastner mit seinem zweiten Tor des Tages den Sack endgültig zu. Er tanzte zwei Verteidiger aus und vollstreckte eiskalt ins lange Eck zum 4:1. In den Schlussminuten hatte Ulrichsberg-Klaffer noch eine Doppelchance, doch der Gramastettner Keeper Sebastian Retzl zeigte sich zweimal in beeindruckender Form und verhinderte einen weiteren Treffer der Heimischen.

Auch in der Nachspielzeit passierte nicht mehr viel und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für die Gramastettner. Die Hausherren hatten dem bärenstarken SVG wenig entgegenzusetzen und mussten sich geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Herbstmeister (940 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Herbstmeister mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.