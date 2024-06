SU St. Martin/M. 1b triumphiert mit 4:1 gegen Union Neufelden

Details Montag, 03. Juni 2024 20:15

In der 25. Runde der 1. Klasse Nord setzte sich die SU St. Martin/M. 1b mit einem klaren 4:1 gegen die Union Neufelden durch. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Anfang an ihre Überlegenheit und dominierte das Spiel. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Spannung und Tore, in der besonders Dominik Lanzersdorfer und Gregor Rechberger hervortraten. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gäste konnte Union Neufelden nicht mit der Offensivkraft der Gastgeber mithalten.

St. Martin legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann um 17:00 Uhr und schon in den ersten Minuten zeigten die Hausherren, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte in St. Martin zu behalten. In der 23. Minute erspielte sich die SU St. Martin/M. 1b die bereits dritte Ecke und zeigte deutlich, dass sie am Drücker waren. Der Druck zahlte sich schließlich aus, als Dominik Lanzersdorfer in der 27. Minute nach einer traumhaften Kombination mit Gregor Rechberger das 1:0 erzielte.

Nur sieben Minuten später war es erneut Gregor Rechberger, der für die Hausherren traf. Nach einem Freistoß von Daniel Pils war Rechberger zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Die St. Martiner zeigten sich bis dahin klar überlegen, und die Union Neufelden fand kaum Mittel, um gefährlich zu werden. Kurz vor der Halbzeit musste ein Spieler von Union Neufelden verletzt am Spielfeldrand behandelt werden, was die ohnehin schwierige Situation für die Gäste zusätzlich erschwerte.

Hochkarätige zweite Halbzeit und ein verdienter Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einer Topparade von Feyrer, dem Torwart der SU St. Martin/M. 1b, der damit gleich ein Zeichen setzte. In der 47. Minute war es dann wieder Gregor Rechberger, der nach einer Traumvorlage von Sebastian Traxler seinen Doppelpack schnürte und auf 3:0 erhöhte. Die Neufeldner gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter, was sich in der 55. Minute auszahlen sollte. Amir Mohamad Hakimi erzielte das 3:1 und gab seiner Mannschaft damit einen Hoffnungsschimmer.

Die St. Martiner ließen sich jedoch nicht beirren und kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen. Besonders Dominik Lanzersdorfer, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, zeigte eine herausragende Leistung. In der 84. Minute setzte er mit einem traumhaften Sprint und einem Tor zum 4:1 den Schlusspunkt der Partie. Dies bedeutete nicht nur den sicheren Sieg, sondern auch den Klassenerhalt für die SU St. Martin/M. 1b. In den letzten Minuten fieberten die Heimfans auf den Abpfiff hin, und als dieser schließlich in der 92. Minute ertönte, war der Jubel groß.

1. Klasse Nord: St. Martin/M. 1b : Neufelden - 4:1 (2:0)

84 Dominik Lanzersdorfer 4:1

55 Amir Mohamad Hakimi 3:1

47 Gregor Rechberger 3:0

34 Gregor Rechberger 2:0

27 Dominik Lanzersdorfer 1:0

Details

