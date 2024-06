Nach Nullnummer muss Union Eidenberg/Geng weiterhin um Klassenerhalt bangen

Details Freitag, 14. Juni 2024 10:15

Im Hinspiel der Relegation trafen in der Begegnung zwischen der Union Eidenberg/Geng und der SPG Walding/Rottenegg der Vorletzte der 1. Klasse Nord und der Vizemeister der 2. Klasse Nord-West aufeinander. Während die Union am fixen Ligaverbleib knapp vorbeischrammte und nun die zweite Chancen nutzen möchte, ging die Spielgemeinschaft nach neun Siegen im Frühjahr mit breiter Brust in die Partie. Am Donnerstagabend warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf Tore, weshalb sich die Teams mit einem 0:0-Unentschieden trennten und für beide Mannschaften im Rückspiel alles möglich ist.

Aufregung kurz vor der Pause

Über 500 Besucher bekamen zunächst zwei nervös agierende Mannschaften zu sehen. Die Gäste hatten in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel und versuchten Druck auszuüben. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Kurz vor der Pausde bejubelten die heimischen Fans den vermeintlichen Führungstreffer. Nach einer Ecke klatschte ein Kopfball von Max Köppl an die Stange, beim Nachschuss zappelte der Ball in den Maschen, doch Schiedsrichter Wolfsberger erkannte bei dieser Aktion eine Abseitsstellung und versagte dem Treffer die Anerkennung. Wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Matchball auf beiden Seiten

Nach Wiederbeginn erarbeitete sich die Heimelf von Trainer Andreas Schimpl ein Übergewicht, die Union agierte in ihrer besten Phase aber nicht wirklich zwingend. Nach rund einer Stunde bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes, offenes und spannendes Match zu sehen. In der Schlussphase fanden beide Teams einen Matchball vor. Die Gäste hatten Pech, als die Stange nach einem Kopfball das 0:1 verhinderte. Aber auch die Eidenberger hatten den Sieg vor Augen. Nach einem gelungenen Spielzug kam der eingewechselte Manuel Seifert am Fünfer zum Abschluss, sein Schuss wurde aber geblockt, sodass der Ball über die Latte strich. Am Donnerstagabend wollte das Leder den Weg ins Tor nicht finden, somit trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden.

Andreas Köppl, Sektionsleiter Union Eidenberg/Geng:

"Natürlich hätten wir uns einen Sieg gewünscht, aber es war ein Duell auf Augenhöhe, das mit einem gerechten Ergebnis endete. Auch wenn wir um den Klassenerhalt weiterhin zittern müssen und uns am Sonntag eine schwierige Aufgabe erwartet, lebt die Chance, ist im Rückspiel alles möglich".

