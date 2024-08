4:2-Auswärtssieg! Union Altenfelden zeigt Aufsteiger Grenzen auf

Das Aufeinandertreffen zwischen de Union St. Peter/Wimberg und der Union Truckcenter Altenfelden in der 1. Klasse Nord bot den Zuschauern eine spannende Partie, die letztlich mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Gäste endete. Altenfelden dominierte von Beginn an und legte eine beeindruckende erste Halbzeit hin, die den Grundstein für den Sieg legte. Der Aufsteiger konnte trotz einer kämpferischen Leistung in der zweiten Hälfte das Spiel nicht mehr drehen.

Fuchs mit frühem Doppelpack

Das Spiel begann mit einer vorsichtigen Abtastphase, doch schon bald übernahmen die Altenfeldner das Kommando. In der 21. Minute gelang Fuchs das erste Tor für die Gäste, als er eine präzise Hereingabe eiskalt einköpfte. Dieser Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit, in der die Gäste ihre Überlegenheit ausspielten.

Nur neun Minuten später erhöhte Fuchs auf 2:0. Nach einem gut gespielten Angriff fand sein Schuss den Weg ins Netz, wobei der Ball von der Unterkante der Latte abprallte. Die Gastgeber hatten in dieser Phase große Schwierigkeiten, in die Partie zu finden, was den Gästen zahlreiche Chancen ermöglichte.

Altenfelden setzte seinen dominanten Auftritt fort und erzielte in der 39. Minute das 3:0 durch Stöttner, der einen perfekten Konter eiskalt abschloss. Kurz darauf gelang Majdancic der Anschlusstreffer zum 1:3 für St. Peter, nachdem er einen Stanglpass erfolgreich verwertet hatte. Doch nur wenige Minuten später stellte Bole den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als er eine Ecke perfekt ins linke untere Eck volley abschloss. Mit einem 4:1 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Aufsteiger beweist Moral, geht aber leer aus

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der Aufsteiger kämpferisch und versuchte, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Gastgeber erspielten sich einige Chancen, hatten jedoch Pech im Abschluss. In der 57. Minute hatte Majdancic die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch ein schlechter Ballkontakt ermöglichte eine wichtige Rettungsaktion durch Gästegoalie Kneidinger.

In der 62. Minute kam Wöß für die Altenfeldner zu einer guten Möglichkeit, doch Torhüter Schörgenhuber war zur Stelle. Kurz darauf hielt Kneidinger einen Freistoß von Majdancic sicher. St. Peter drängte weiter und hatte in der 74. Minute Pech, als ein Lattentreffer von Kapitän Radler den ersehnten zweiten Treffer verhinderte.

Doch in der 88. Minute konnte der Aufsteiger dann doch noch ein weiteres Tor erzielen. Nach einer Ecke kam Paul Gahleitner per Kopf an den Ball. Im zweiten Versuch drückte Bastian Gahleitner das Leder über die Linie zum 2:4. Die Gastgeber schöpften neue Hoffnung, doch die Zeit reichte nicht aus, um das Spiel zu drehen.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 4:2-Sieg für die Union Altenfelden. Die Gäste zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4105 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.