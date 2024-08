Enzenhofer rettet in Minute 91: SV Hellmonsödt ringt SPG Ulrichsberg-Klaffer nieder

Details Montag, 19. August 2024 18:48

Zum Auftakt in der 1. Klasse Nord setzte sich der SV Hellmonsödt in letzter Minute mit 3:2 gegen die SPG Ulrichsberg-Klaffer durch. Trotz einer frühen Führung der Gäste und einem spannenden Spielverlauf, konnte sich das Heimteam dank einer beeindruckenden Aufholjagd und eines entscheidenden Treffers von Jürgen Enzenhofer letztlich als Sieger feiern lassen. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und blieb bis zum Schlusspfiff äußerst spannend.

Frühe Führung für Ulrichsberg-Klaffer

Das Spiel zwischen dem SV Hellmonsödt und Ulrichsberg-Klaffer begann mit einer frühen Druckphase der Hellmonsödter, die sich jedoch nicht in zählbare Erfolge ummünzen ließ. Trotz der dominanten Anfangsphase der Gastgeber gelang den Gästen in der 17. Minute das überraschende 1:0. Nach einem Eckball nutzte Kevin Sonnleitner die Gelegenheit und brachte Ulrichsberg-Klaffer in Führung.

Der SV Hellmonsödt ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren und setzte sein offensives Spiel fort. Dennoch blieb das Glück vor dem Tor aus. Die Gastgeber hatten mehrfach die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Chancen blieben ungenutzt.

Aufholjagd und Entscheidung in letzter Minute

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete: mit einem dominanten SV Hellmonsödt. Doch erneut waren es die Gäste, die das nächste Tor erzielten. In der 55. Minute erhöhte Tobias Königseder per Freistoß aus knapp 30 Metern auf 2:0 für Ulrichsberg-Klaffer und brachte die Gastgeber weiter unter Druck.

Doch der SV Hellmonsödt zeigte Moral und kämpfte weiter. In der 62. Minute fiel dann der verdiente Anschlusstreffer. Thomas Schinnerl-Penker traf per Kopf nach einer Ecke und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur zwei Minuten später sorgte Tobias Seyr für den viel umjubelten Ausgleich. Nach einem Abpraller war Seyr zur Stelle und netzte zum 2:2 ein. Das Stadion tobte und die Hoffnung auf einen Sieg war wieder greifbar.

Die Ereignisse überschlugen sich, als Daniel Gahleitner von Ulrichsberg-Klaffer in der 64. Minute nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Diese numerische Überlegenheit nutzte der SV Hellmonsödt, um weiter Druck zu machen.

Der entscheidende Moment des Spiels kam schließlich in der 90. Minute. Jürgen Enzenhofer fasste sich ein Herz und schoss aus 20 Metern ins kurze Eck. Der Treffer war hochverdient und brachte den SV Hellmonsödt endgültig auf die Siegerstraße. Mit diesem Last-Minute-Tor sicherte sich das Heimteam die drei Punkte und beendete das Spiel mit einem 3:2-Sieg.

Stimme zum Spiel

Marian Haider (Trainer SV Hellmonsödt):

„Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft und hatten auch Chancen für fünf, sechs Tore. Nach dem 2:0 haben wir uns etwas offensiver ausgerichtet und dann auch den Anschlusstreffer gemacht. Nach der gelb-roten Karte hat sich der Gegner dann komplett zurückgezogen und wir hatten am Ende den Lucky-Punch. Der Sieg ist absolut verdient, auch wenn er durch das späte Tor etwas glücklich war."

Der Beste: Jürgen Enzenhofer bzw. Pauschallob

1. Klasse Nord: Hellmonsödt : Ulrichsberg-Klaffer - 3:2 (0:1)

91 Jürgen Enzenhofer 3:2

64 Tobias Seyr 2:2

62 Thomas Schinnerl-Penker 1:2

55 Tobias Königseder 0:2

17 Kevin Sonnleitner 0:1

