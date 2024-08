Überzeugender Heimsieg: Waldmark St. Stefan dominiert SU St. Martin/M. 1b mit 4:0

Details Montag, 19. August 2024 18:54

In der ersten Runde der 1. Klasse Nord (OÖ) konnte Waldmark St. Stefan einen beeindruckenden Heimsieg gegen SU St. Martin/M. 1b verbuchen. Die St. Stefaner zeigten eine dominante Leistung und siegten letztlich klar mit 4:0. Bereits in der ersten Minute sorgte ein schneller Treffer für den perfekten Start, und im Laufe des Spiels ließen sie den Gästen keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

Blitzstart und frühe Führung

Das Spiel begann furios für Waldmark St. Stefan, als bereits in der ersten Minute das erste Tor fiel. Thomas Pührmayr war zur Stelle, nachdem Nico Lindorfer eine präzise Hereingabe zur Mitte brachte. Pührmayr ließ sich nicht zweimal bitten und schob den Ball sicher zum 1:0 ein. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste von SU St. Martin/M. 1b sofort unter Druck, doch sie schafften es nicht, darauf zu reagieren.

In den folgenden Minuten und bis zur Halbzeitpause entwickelte sich das Spiel ausgeglichen, auch wenn die St. Stefaner tendenziell die gefährlichere Mannschaft blieben. Kurz vor der Pause, in der 47. Minute, verpasste Waldmark St. Stefan nur knapp eine weitere gute Gelegenheit nach einem Freistoß.

Stefaner Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte sich die Dominanz der St. Stefaner fort. In der 52. Minute gab es eine strittige Situation im Strafraum der Gäste, als ein Handspiel nicht geahndet wurde. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen und erspielten sich weiter gute Chancen. In der 62. Minute zahlte sich dies aus, als Thomas Pührmayr erneut traf, dieses Mal nach einer feinen Vorarbeit von Kevin Iglsböck.

Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und nur drei Minuten später, in der 65. Minute, erhöhte Nico Lindorfer auf 3:0. Lindorfer zeigte eine starke Einzelleistung und entzauberte die Defensive von SU St. Martin/M. 1b, bevor er sicher einnetzte. Die St. Stefaner spielten nun mit viel Freude und Überlegenheit, was sich auch in den Kommentaren zum Spiel widerspiegelte.

In der 70. Minute machte Leon Gaisbauer endgültig den Sack zu. Nach einem assistierten Hackentrick von Lindorfer verwandelte er zum 4:0 und sorgte für den endgültigen K.o. der Gäste. Waldmark St. Stefan kontrollierte das Spiel nun nach Belieben, während SU St. Martin/M. 1b kaum noch Chancen hatte, ins Spiel zu kommen. Ein Abschluss aus 30 Metern in der 69. Minute blieb ungefährlich, und auch der erste ernsthafte Abschluss in der 89. Minute konnte das Blatt nicht mehr wenden.

Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel schließlich mit einem souveränen 4:0-Sieg für die Gastgeber. Die St. Stefaner zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und überzeugten durch effektive Chancenverwertung und eine stabile Defensive. SU St. Martin/M. 1b hingegen hatte kaum etwas entgegenzusetzen und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel

Josef Hutsteiner (Trainer St. Stefan):

„Das war eine geschlossen gute Mannschaftsleistung, wir sind hinten sehr stabil gestanden und haben hoch gepresst. Das war durchgehend gut. Der Dosenöffner war das 2:0, ab da haben wir nicht mehr viel zugelassen."

Die Besten St. Stefan: Thomas Pührmayr, Kevin Iglsböck, Nico Lindorfer

1. Klasse Nord: St. Stefan : St. Martin/M. 1b - 4:0 (1:0)

70 Leon Gaisbauer 4:0

65 Nico Lindorfer 3:0

62 Thomas Pührmayr 2:0

1 Thomas Pührmayr 1:0

