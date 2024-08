Aufsteiger teilen in Walding die Punkte

In einer spannenden Partie trennten sich die SPG Walding/Rottenegg und die Union St. Peter/Wimberg mit einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung in der 1. Klasse Nord bot den Zuschauern viele Höhepunkte und eine dramatische Schlussphase. Die beiden Aufsteiger zeigten großen Einsatz und boten phasenweise attraktiven Fußball, der die Fans in Walding bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Walding mit besserer erster Halbzeit

Bereits in den Anfangsminuten versuchten beide Teams, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Der erste Abschluss der Waldinger ging direkt in die Arme des Union-Torwarts. In den ersten Minuten zeigte sich das Spiel noch etwas zerfahren, bis sich die SPG langsam Vorteile erspielte.

Nach 19 Minuten fiel dann das erste Tor: Ein schön temperierter hoher Ball entlang der rechten Linie auf Stöbich, der mit Tempo Richtung Grundlinie zog und perfekt querlegte. Vadim Schahpar stand goldrichtig und drückte den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, da die Waldinger mehrere hochkarätige Chancen herausspielten.

Doch St. Peter/Wimberg ließ sich nicht entmutigen, verschoss einen Elfmeter und kam dann noch vor der Halbzeit zum Ausgleich. In der 41. Minute traf Majdancic. Nach einem Dribbling beförderte er den Ball per Innenstange ins Netz. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, auch wenn die Entstehung des Treffers aufgrund eines hohen Beins strittig war.

Dramatische Schlussphase mit spätem Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einem intensiven Schlagabtausch. Walding versuchte das Spiel zu kontrollieren und hatte einige gefährliche Flanken. In der 54. Minute sah St. Peters Andreas Plöderl die Ampelkarte, was das Spielgeschehen nochmals veränderte. Den folgenden Elfmeter konnte Walding in Person von Stöbich nicht verwerten. Trotz der Unterzahl kämpfte St. Peter tapfer weiter und spielte sich vereinzelt auch Chancen heraus.

In der 86. Minute ging St. Peter dann überraschend in Führung. Paul Gahleitner schoss einen Freistoß aus zentraler Position unhaltbar in die Tormannecke – ein Tor der Extraklasse. Die Waldinger wirkten kurzzeitig geschockt, doch gaben sich nicht auf. Nur drei Minuten später gelang Daniel Zeininger der Ausgleich mit einem ebenfalls sehenswerten Freistoßtreffer aus rund 25 Metern.

Die letzten Minuten der Partie waren von großem Einsatz und intensiven Szenen geprägt. In der 90. Minute setzte St. Peteres Vlcek einen Schuss knapp über das Tor, und kurz darauf erhielt Waldings Tausch die Gelb-Rote Karte. So endete das Spiel nach 94 spannenden Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und verdienten sich den Applaus der Zuschauer.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4255 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Walding/Rottenegg : St. Peter - 2:2 (1:1)

90 Daniel Zeininger 2:2

86 Paul Gahleitner 1:2

40 Nedzad Majdancic 1:1

19 Vadim Reza Schahpar 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.