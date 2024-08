SV Gramastetten unterliegt SU Schenkenfelden in torreichem Duell

Details Sonntag, 25. August 2024 18:26

Der SV Gramastetten musste sich im Heimspiel gegen SU Intersport Pötscher Schenkenfelden mit 1:4 geschlagen geben. Trotz eines engagierten Auftritts und zahlreicher Chancen konnten die Gastgeber die eiskalte Chancenverwertung der Schenkenfeldner nicht kompensieren. Das Spiel war geprägt von vielen Torszenen und spannenden Momenten, die die Zuschauer in Atem hielten.

Frühe Führung für die Gäste

Der Anpfiff ertönte und die Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In den ersten Minuten passierte wenig, was möglicherweise den hohen Temperaturen geschuldet war. Doch schon in der 15. Minute sorgte SU Schenkenfelden für den ersten Höhepunkt des Spiels. Luvumbu Manuel Vemba nutzte einen Fehler des Gramastettner Keepers Radler, der einen hohen Ball klären wollte, doch Vemba übersprang ihn und schob den Ball in das leere Tor zum 0:1 ein. Das Team vom SV Gramastetten versuchte, sich von dem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie wurden mit zunehmender Spieldauer besser und dominierten zeitweise das Spielgeschehen. Jedoch blieben klare Chancen weiterhin Mangelware. Ein weiterer Schuss aus aussichtsreicher Position von Höglinger in der 34. Minute brachte nicht den gewünschten Erfolg, da der Ball das Ziel verfehlte.

Kapitän Pupeter erhöht vor der Halbzeit

In der 35. Minute zeigte SU Schenkenfelden erneut ihre Effizienz vor dem Tor. Philipp Pupeter verwertete eine Vorlage von Vemba, der gleich mehrere Gegenspieler auf sich zog und den Ball mustergültig auflegte. Mit dem 0:2 bauten die Gäste ihre Führung weiter aus. Kurz vor der Pause hatten die Gramastettner noch eine Großchance durch Ranninger, dessen Schuss das Tor jedoch knapp verfehlte. Somit ging es mit einem 0:2 Rückstand in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann und SV Gramastetten war bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch es waren erneut die Gäste, die ihre Chancen eiskalt nutzten. In der 55. Minute schoss Marco Hochmaier das 0:3 für SU Schenkenfelden. Der Kapitän der Gäste traf aus zentraler Position und setzte somit ein deutliches Zeichen, dass die Schenkenfeldner auf Sieg spielten.

Gramastetten erzielt Ehrentreffer

Doch die Gramastettner gaben sich nicht auf und kämpften weiter. Ihr Einsatz wurde in der 62. Minute belohnt, als Thomas Rechberger einen Stangler mühelos einschob und auf 1:3 verkürzte. Dies gab den Gastgebern neuen Mut, und sie versuchten weiterhin, das Spiel zu drehen. In der 83. Minute machte jedoch Stefan Weissenböck alle Hoffnungen der Gramastettner zunichte. Mit einem starken Abschluss vom 16er traf er zum 1:4 und setzte damit den Schlusspunkt in diesem torreichen Duell.

Kurz vor dem Ende der Partie hatte der SV Gramastetten noch eine große Gelegenheit, als Huemer alleine vor dem Tor auftauchte, aber diese Chance ungenutzt ließ. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 1:4 für SU Schenkenfelden. Die Gäste zeigten sich in der Chancenverwertung äußerst effizient und konnten somit einen verdienten Sieg mit nach Hause nehmen.

1. Klasse Nord: Gramastetten : Schenkenfelden - 1:4 (0:2)

83 Stefan Weissenböck 1:4

62 Thomas Rechberger 1:3

55 Marco Hochmaier 0:3

35 Philipp Pupeter 0:2

15 Luvumbu Manuel Vemba 0:1

Details

