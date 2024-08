Wurm-Dreierpack! Union Nebelberg besiegt Truckcenter Altenfelden mit 5:2

Details Dienstag, 27. August 2024 00:16

Im spannenden Duell der 2. Runde der 1. Klasse Nord zwischen Union Truckcenter Altenfelden und Union Nebelberg setzte sich der Gast klar mit 5:2 durch. Die Nebelberger dominierten vor allem in der Anfangsphase und erzielten innerhalb der ersten elf Minuten drei Tore. Obwohl die Altenfeldner in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel fanden, reichte es nicht, um die deutliche Niederlage abzuwenden.

Blitzstart für Union Nebelberg

Kaum hatte das Spiel begonnen, da schlug Union Nebelberg auch schon zu. In der dritten Minute verwandelte Alexander Wurm einen langen Ball per Kopf zum 0:1. Die Truckcenter Altenfelden zeigten sich davon sichtlich geschockt, was Nebelberg sofort auszunutzen wusste. Bereits in der sechsten Minute erhöhte Sebastian Hellauer nach einem Sololauf auf 0:2. Er spielte den Torwart gekonnt aus und netzte ein.

Die Altenfeldner kamen weiterhin nicht ins Spiel, und Nebelberg drückte weiter auf das Tempo. In der elften Minute war es erneut Wurm, der nach einem Durcheinander im Strafraum der Altenfeldner im Sitzen das 0:3 markierte. Eine brutale Anfangsphase, die Altenfelden schwer zu schaffen machte.

Erst ab der 20. Minute stabilisierte sich die Partie etwas, und auch die Truckcenter Altenfelden kamen zu ihren Chancen. So hatte David Fuchs in der 23. Minute eine Möglichkeit aus spitzem Winkel, die er jedoch nicht nutzen konnte. Kurz darauf hatte auch Nebelberg durch Raphael Hellauer eine Chance, der jedoch ausrutschte. Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:3.

Aufbäumen der Altenfeldner

In der zweiten Halbzeit zeigten die Truckcenter Altenfelden ein anderes Gesicht. Bereits kurz nach Wiederanpfiff hatten sie durch eine Großchance die Möglichkeit, den Anschluss zu erzielen, doch die Chancenverwertung blieb ein Problem. Jonas Witzersdorfer vergab in der 53. Minute eine hundertprozentige Möglichkeit aus fünf Metern.

Endlich wurde der Einsatz der Altenfeldner in der 61. Minute belohnt. David Fuchs traf zum 1:3 und sorgte damit für ein wenig Hoffnung bei den Heimfans. Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder gedämpft. Nur sechs Minuten später stellte Sebastian Hellauer mit einem weiteren Treffer den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 1:4 für Union Nebelberg.

Trotzdem gaben die Altenfeldner nicht auf und kämpften weiter. In der 84. Minute war es erneut David Fuchs, der zum 2:4 verkürzte. Es war bereits sein viertes Tor im zweiten Spiel, eine beeindruckende Leistung, die jedoch am Endergebnis nichts ändern sollte.

In den Schlussminuten setzte Union Nebelberg den Schlusspunkt. Alexander Wurm schnürte in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages einen Dreierpack und stellte den 5:2-Endstand her. Es war die Krönung einer starken Leistung des Nebelberger Stürmers.

Stimme zum Spiel

Dieter Löffler (Trainer Union Nebelberg):

"Das waren starke Anfangsminuten von uns und eine tolle Mannschaftsleistung. Am Ende war der Sieg nie gefährdet durch unsere geballte Offensivkraft. Mit dem Anschlusstreffer sind wir zwar kurz ein bisschen ins Schwanken gekommen, haben uns dann aber gut gefangen."

Der Beste: Alexander Wurm (Nebelberg)

1. Klasse Nord: Truckcenter Altenfelden : Nebelberg - 2:5 (0:3)

92 Alexander Wurm 2:5

84 David Fuchs 2:4

67 Sebastian Hellauer 1:4

61 David Fuchs 1:3

11 Alexander Wurm 0:3

6 Sebastian Hellauer 0:2

3 Alexander Wurm 0:1

