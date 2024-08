SV Lichtenberg zwingt Aufsteiger in die Knie

Details Freitag, 30. August 2024 22:56

In einem Duell der 1. Klasse Nord setzte sich der SV Lichtenberg knapp mit 3:2 gegen Union Ganserlifte St. Peter durch. Trotz eines starken Endspurts der Gäste behielten die Lichtenberger die Oberhand und sicherten sich wertvolle drei Punkte.

Gavric bringt SVL in Front

Von Beginn an übernahmen die Gäste aus St. Peter die Initiative und drängten auf den Führungstreffer. Schon in der dritten Minute hatte Berndorfer die erste Möglichkeit, sein Abschluss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Weitere Chancen folgten, doch der SV Lichtenberg verteidigte geschickt und hielt das Spiel offen. In der 32. Minute gelang den Gastgebern schließlich der Führungstreffer. Nach mehreren missglückten Klärungsversuchen der Gäste nutzte Gavric die Gelegenheit und traf zum 1:0 für den SVL. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Teams weitere Chancen hatten.

In der zweiten Halbzeit erwischte Lichtenberg einen perfekten Start. Direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute erhöhte Dominik Leitner auf 2:0. Ein gelungener Angriff über die rechte Seite führte zu diesem Treffer, der die Heimelf weiter in Front brachte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 50. Minute verkürzte Majdancic nach einem Eckball auf 2:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Anschlusstreffer des Aufsteigers fällt zu spät

Die Partie blieb spannend, und beide Mannschaften hatten weitere Gelegenheiten. In der 60. Minute stellte Maximilian Schurm den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Ein Fehler in der Defensive der Gäste ermöglichte Schurm einen freien Lauf auf den Torhüter, den er souverän zum 3:1 abschloss. Die Lichtenberger zeigten sich äußerst effizient vor dem Tor und nutzen ihre Chancen konsequent.

In den letzten Minuten warfen die Gäste aus St. Peter alles nach vorne, um das Spiel noch zu drehen. In der 90. Minute gelang Gerald Lackner ein spektakulärer Fallrückzieher, der zum 3:2 führte. Dieser Treffer setzte die Lichtenberger unter Druck, doch die Verteidigung hielt stand. Trotz aller Bemühungen der Gäste und einem letzten Aufbäumen blieb es beim 3:2-Endstand.

