SV Gramastetten fährt dank Doppelschlag in St. Stefan drei Punkte ein

Im packenden Duell der 1. Klasse Nord zwischen Waldmark St. Stefan und SV Gramastetten setzte sich der Gast nach einer spektakulären zweiten Halbzeit mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tobias Kitzmüller die Gastgeber in Führung, doch Gramastetten drehte das Spiel mit einem Doppelschlag von Tobias Höglinger und Stefan Stirmayr. St. Stefan kämpfte bis zum Ende, konnte den Rückstand jedoch nicht egalisieren.

Torlose erste Halbzeit

Schon früh im Spiel zeigte Gramastetten seine Gefährlichkeit, als Andreas Sippl in der 17. Minute mit einem Distanzschuss nur das Lattenkreuz traf. St. Stefan antwortete in der 25. Minute mit einer Großchance, als Thomas Pührmayr per Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte. Bis zur Halbzeit blieb es trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten bei einem 0:0.

Nach einer guten Kombination der Gäste kam Jonas Krennmayr im Strafraum an den Ball, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Auf der anderen Seite hatte St. Stefan durch Patrick Lindorfer, der per Kopf über das Tor zielte, ebenfalls eine vielversprechende Gelegenheit. Ein Schuss von Nico Lindorfer verfehlte ebenfalls das Ziel.

Gramastettener Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 51. Minute erzielte Tobias Kitzmüller mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern das 1:0 für St. Stefan. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Gramastetten zeigte sich kämpferisch und erzielte in der 67. Minute durch Tobias Höglinger den Ausgleich. Höglinger setzte sich im Strafraum durch und traf unhaltbar ins lange Eck.

Nur zwei Minuten später folgte der nächste Schock für die Hausherren: Stefan Stirmayr brachte die Gramastettener mit einem Treffer ins kurze Eck in Führung. Dieser Doppelschlag drehte das Spiel zugunsten der Gäste.

Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 74. Minute hatte Thomas Pührmayr nach einer Hereingabe von Hehenberger eine gute Möglichkeit, setzte den Ball jedoch über das Tor. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verpasste Pührmayr erneut, als er einen Kopfball nach einem Eckball knapp neben den Pfosten setzte.

Die Nachspielzeit brachte noch einmal Dramatik. In der 90. Minute musste Gramastetten-Torwart Phillip Radler einen abgefälschten Schuss und einen Kopfball von Pührmayr entschärfen. Auf der anderen Seite konnte Sandro Hartl einen Flankenball gerade noch über die Latte drehen.

Schließlich endete das Spiel nach sechsminütiger Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für den SV Gramastetten. Die Gäste konnten damit einen wichtigen Auswärtserfolg feiern, während Waldmark St. Stefan trotz einer starken Leistung leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn (950 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.