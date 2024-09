Spannendes Duell im Waldparkstadion: SPG Walding/Rottenegg entführt drei Punkte

In einem packenden Spiel der 3. Runde der 1. Klasse Nord trafen die Union Nebelberg und die SPG Walding/Rottenegg im Waldparkstadion aufeinander. Beide Mannschaften starteten mit viel Energie in die Partie, was sich in einem abwechslungsreichen Spielverlauf niederschlug. Am Ende konnte sich der Aufsteiger knapp mit 3:2 durchsetzen und einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Intensiver erster Durchgang

Die Partie begann lebhaft, und bereits in den ersten Minuten konnten beide Teams erste Chancen verzeichnen. In der 11. Minute gab es einen ersten gefährlichen Angriff der Nebelberger, doch der Abschluss von Markus Lauss stellte kein großes Problem für den Gästekeeper dar. In der 25. Minute hatte Shapar eine Möglichkeit für die Gäste, doch auch dieser Versuch konnte vom Torhüter Ascher entschärft werden.

Die SPG Walding/Rottenegg zeigte sich zunächst spielbestimmend, doch es waren die Gastgeber, die in der 36. Minute den ersten Treffer erzielten. Sebastian Fenzl traf nach toller Vorarbeit von Lauss zum 1:0 für die Union Nebelberg. Diese Führung hielt jedoch nicht lange. In der 41. Minute konnte Stefan Mayr für die Gäste nach einem Freistoß von rechts ausgleichen. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 1:1-Unentschieden.

Entscheidung in Minute 70

Nach der Pause kamen die Gäste unverändert aus den Kabinen und drängten auf die Führung. Diese gelang ihnen in der 46. Minute durch einen Traumfreistoß von Daniel Zeininger, der die SPG mit 2:1 in Führung brachte. Die Union ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte den erneuten Ausgleich. In der 68. Minute war es wieder Sebastian Fenzl, der für die Nebelberger traf und den Spielstand auf 2:2 stellte.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur zwei Minuten später stellte Thomas Eder nach einem kurz abgespielten Freistoß die Führung für die Waldinger wieder her. In den letzten Minuten des Spiels ging es hektisch zu. Die Union Nebelberg hatte mehrere Chancen, unter anderem durch Jakob Kern, der in der 72. Minute aus sieben Metern am Torhüter scheiterte. Auch Roland Höglinger hatte in der 90. Minute eine große Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Kopfball war zu zentral und stellte keine große Gefahr dar.

Die SPG Walding/Rottenegg versuchte in der Schlussphase, durch Konter die Entscheidung zu erzwingen, während die Nebelberger alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende gelang dies jedoch nicht, und das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem knappen 3:2-Sieg für die SPG Walding/Rottenegg.

