Spannendes Unentschieden zwischen Union Neustift/Oberkappel und Union Oberneukirchen

In der 3. Runde der 1. Klasse Nord (OÖ) lieferten sich Union Neustift/Oberkappel und Union Oberneukirchen ein packendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Es war eine hitzige, ausgeglichene Partie mit Vorteilen auf Seiten der Oberneukirchner, die letztlich trotz zahlreicher Chancen nur einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten.

Verhaltener Beginn und Aluminium-Pech

Schon früh in der Partie zeigte sich, dass beide Teams auf der Suche nach dem ersten Treffer waren. In der 17. Minute hatten die Gastgeber eine herausragende Gelegenheit, in Führung zu gehen. Ein gut getretener Freistoß von Gierlinger landete präzise bei Fenzl, der per Flugkopfball versuchte, den Ball im Netz zu versenken. Doch der Ball traf nur das Aluminium, sodass es beim 0:0 blieb. Die Partie kippte aber schon früh zu Gunsten der Gäste, die prompt wesentlich besser ins Spielgeschehen eintauchen konnten und auch etliche gute Chancen vorfanden. Es fehlte aber immer wieder das nötige Quäntchen Glück im Abschluss, um daraus auch Kapital schlagen zu können.

Spannende zweite Halbzeit und späte Tore

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Oberneukirchner kamen auch besser aus der Kabine, brachten die Kugel aber nach wie vor auch nicht ins Tor. In der 69. Minute wurde man dafür bestraft: Neustift/Oberkappel ging in Führung. Michael Kronawitter zeigte sich abermals als wertvoller Spieler und setzte seinen Körper geschickt ein, um den Ball im Netz zu platzieren.

Oberneukirchen reagierte auf den Rückstand und erhöhte nochmal den Druck. Die Gäste ließen nicht locker und kamen in der 85. Minute durch Stefan Burgstaller zum Ausgleich. Doch das Spiel nahm eine weitere dramatische Wendung in der 90. Minute, als Mario Meindl von Oberneukirchen die Rote Karte für eine Torchancenverhinderung sah und damit sein Team dezimierte. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie die dreiminütige Nachspielzeit vergingen ohne weitere Tore, und so endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Christian Eckerstorfer (Trainer Neustift/Oberkappel):

„Oberneukirchen war über 90 Minuten überlegen und hatte relativ viele Torchancen. Wir haben in der Defensive gut dagegen gehalten und unsere Chance genützt in der 70. Minute. Es ist zwar schade für uns, dass der Ausgleich spät dann doch gefallen ist, aber hochverdient."

Der Beste: Vit Pesula (TW, Neustift)

1. Klasse Nord: Neustift/Oberkappel : Oberneukirchen - 1:1 (0:0)

85 Stefan Burgstaller 1:1

69 Michael Kronawitter 1:0

