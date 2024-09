Union Oberneukirchen triumphiert in packendem Duell gegen Aufsteiger

Details Sonntag, 08. September 2024 19:54

Ein spannendes und torreiches Duell sahen die Zuschauer am vierten Spieltag der 1. Klasse Nord in Oberneukirchen, als die heimische Union auf die Union Ganserlifte St. Peter/Wimberg traf. In einer Partie voller packender Szenen setzten sich die Oberneukirchner am Ende mit 4:2 durch und zeigten dabei eine eindrucksvolle Leistung.

Führungswechsel in der ersten Halbzeit

Zu Beginn der Partie agierten beide Mannschaften vorsichtig, doch der Aufsteiger ging nach 30 Minuten in Führung. Nach einer Aktion von Nedzad Majdancic sorgte ein Eigentor von Torhüter Timo Ruckendorfer für das 0:1. Nur wenige Minuten später konnte Oberneukirchen durch ein Eigentor von Silas Neumüller ausgleichen. Der Ausgleich war ein Weckruf für die Heimelf, die nun deutlich offensiver auftrat. In der 38. Minute drehte Jakob Eibensteiner das Spiel mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke und brachte Oberneukirchen mit 2:1 in Führung.

Die Zuschauer sahen in der Folge viele umkämpfte Szenen im Mittelfeld, wobei beide Teams um jede Chance rangen. Kurz vor der Halbzeit hätten die Gäste beinahe den Ausgleich erzielt, doch Keeper Ruckendorfer rettete seine Mannschaft mit einer beherzten Parade. Damit ging es mit einer knappen 2:1-Führung der Heimmannschaft in die Pause.

Burgstaller trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff setzte Oberneukirchen die Gäste unter Druck. In der 60. Minute gelang es Stefan Burgstaller, den Vorsprung auszubauen. Nach einem Konter verwertete er sicher zum 3:1. Trotz des Rückschlags gaben sich die Gäste nicht auf und kamen in der 66. Minute zu einer guten Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. Weitere Chancen der Gäste blieben ebenso erfolglos.

In der 85. Minute sorgte Alexander Enzenhofer mit seinem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung. Er umkurvte den Gästegoalie Schörgenhuber gekonnt und schob den Ball ins Netz. St. Peter/Wimberg erzielten kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer durch Stefan Berndorfer zum 4:2, als dieser nach einem Steckpass von Julian Neumüller traf. Doch mehr als Ergebniskosmetik war dies nicht, und so endete die Partie nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Sieg für Oberneukirchen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4455 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Oberneukirchen : St. Peter - 4:2 (2:1)

92 Stefan Berndorfer 4:2

85 Alexander Enzenhofer 4:1

60 Stefan Burgstaller 3:1

38 Jakob Eibensteiner 2:1

34 Eigentor durch Silas Neumüller 1:1

30 Nedzad Majdancic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

