Torloses Remis: Truckcenter Altenfelden gegen Waldmark St. Stefan

In einem umkämpften Spiel trennten sich die Union Truckcenter Altenfelden und Waldmark St. Stefan torlos. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte keiner der beiden Kontrahenten das entscheidende Tor erzielen. Die Zuschauer in Altenfelden sahen ein spannendes Spiel, das geprägt war von intensiven Zweikämpfen und starkem Torwartspiel.

Chancen auf beiden Seiten

Schon in der Anfangsphase gab es einige vielversprechende Angriffe. In der 4. Minute hatte David Fuchs die erste große Chance für die Altenfeldner, doch sein Schuss landete in den Armen des gegnerischen Torwarts. Kurze Zeit später, in der 12. Minute, konnte Waldmark St. Stefan eine gute Möglichkeit nicht nutzen, nachdem die Altenfeldner in letzter Sekunde zur Ecke klären konnten.

Das Spiel wogte hin und her, ohne dass eine Mannschaft die Oberhand gewinnen konnte. In der 14. Minute verfehlte ein Abschluss von Waldmark St. Stefan knapp das Tor. Auch die Truckcenter Altenfelden hatten in der 19. Minute eine gute Gelegenheit durch Wöss Alex, doch auch hier blieb der Torjubel aus.

In der 27. Minute sorgte ein Freistoß von Mate Lovasz für Aufregung, doch der Ball überquerte die Linie um Haaresbreite nicht. Trotz dieser Gelegenheiten blieb es bis zur Halbzeit torlos. Kurz vor der Pause kam Altenfelden nochmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Jonas Witzersdorfer hatte in der 45. Minute einen guten Abschluss, doch der Ball wurde zur Ecke abgefälscht, die ebenfalls nichts einbrachte. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Vergebliche Mühen

Nach dem Wiederanpfiff ging es zunächst in ähnlichem Tempo weiter. Die Hausherren versuchten, das Spiel an sich zu reißen, während Waldmark St. Stefan auf Konter lauerte. Die Gäste kamen mit fortschreitender Spieldauer aber immer besser ins Spiel und hatten in der 66. Minute eine Riesenchance, die jedoch knapp am Tor vorbei ging.

Das Spiel blieb spannend, auch wenn die ganz großen Chancen zunächst ausblieben. Erst in der 72. Minute wurde es wieder gefährlich, als Fuchs nach einer Flanke von Wöss eine gute Möglichkeit für die Altenfeldner hatte, die jedoch erneut zur Ecke geklärt wurde.

Die letzten Minuten brachten nochmals einige Aufreger. In der 85. Minute hatte Wöss eine gute Chance, doch Torwart Hartl war erneut zur Stelle. Auch Witzersdorfer probierte es in der 87. Minute, konnte jedoch ebenfalls nicht den Ball im Netz unterbringen. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, doch am Ende sollten die Bemühungen unbelohnt bleiben.

In der 90. Minute bestimmten Krämpfe das Spielgeschehen, was die Intensität und den Einsatz beider Teams unterstrich. Der Schiedsrichter hatte die Partie jedoch gut im Griff, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem leistungsgerechten 0:0.

Die Truckcenter Altenfelden und Waldmark St. Stefan lieferten sich einen harten Kampf, doch am Ende musste sich keine der beiden Mannschaften geschlagen geben. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei einem torlosen Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Andreas Eder (Trainer Union Altenfelden):

„Wir konnten leider das Tor nicht machen, hatten aber finde ich mehr vom Spiel, obwohl der Gegner auch seine Chancen hatte. Wir hatten schon eine kurze Phase, wo St. Stefan besser im Spiel war, insgesamt denke ich aber, dass wir einen besseren Kombinationsfußball gespielt haben. Schlussendlich war es aber wahrscheinlich ein gerechtes Remis."

Die Besten Union Altenfelden: Pauschallob bzw. Samuel Stöttner

Details

