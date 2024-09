Tabellenführer feiert gegen SPG Ulrichsberg-Klaffer knappen Sieg

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord zwischen dem SV Gramastetten und der SPG Ulrichsberg-Klaffer konnten sich die Gastgeber mit einem 2:1-Heimsieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit ging es heiß her, als beide Teams je einmal ins Netz trafen. Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit, als Jonas Krennmayr den entscheidenden Treffer für den Tabellenführer erzielte. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste konnte Ulrichsberg-Klaffer keinen weiteren Ausgleich erzielen.

Intensiver erster Durchgang

Das Spiel startete mit hohem Tempo und beide Teams zeigten von Beginn an ihre Offensivqualitäten. Bereits in der fünften Minute musste SVG-Tormann Philipp Radler eingreifen und klärte den Ball vor dem anstürmenden Kevin Pfoser. Die Gramastettner ließen sich jedoch nicht beeindrucken und kamen ihrerseits zu ersten Chancen. Jonas Krennmayr brachte den Ball gefährlich zur Mitte, doch Andreas Sippl konnte den Ball nicht im Tor unterbringen.

In der 25. Minute erzielte Gramastetten die verdiente Führung. Phillip Katzmaier schickte Phillip Kastner mit einem präzisen Pass auf die Reise, der mustergültig auf Tobias Höglinger ablegte. Höglinger traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Doch die Gäste ließen nicht lange auf eine Antwort warten. Nach einem Eckball in der 31. Minute war es Kevin Pfoser, der mit einem Kopfball an die Stange und über den Rücken von Tormann Radler zum 1:1 ausglich.

Bis zur Halbzeit gab es weiterhin gute Chancen auf beiden Seiten. Kevin Sonnleitner hatte Sekunden vor dem Pausenpfiff die Möglichkeit, Ulrichsberg-Klaffer in Führung zu bringen, doch es blieb beim 1:1.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause kamen die Gramastettner mit frischem Schwung aus der Kabine. Andreas Sippl und Tobias Höglinger hatten im Strafraum eine vielversprechende Möglichkeit, doch sie konnten sich nicht einigen, wer den Abschluss übernehmen sollte. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und kamen in der 53. Minute zu einer guten Freistoßchance durch Tobias Königseder, die Radler entschärfen konnte.

In der 66. Minute fiel schließlich die Entscheidung zugunsten der Gramastettner. Nach einem weiten Abschlag von Tormann Radler nahm Jonas Krennmayr den Ball auf und zog allein aufs Tor. Mit einem satten Schuss bezwang er Gästeschlussmann Kasper und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Angriffen beider Mannschaften geprägt. Ulrichsberg-Klaffer setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, und kam zu mehreren guten Chancen. In der 74. Minute verfehlte ein Kopfball von Tobias Königseder knapp das Tor. Nur zwei Minuten später hatte David Löffler eine weitere Großchance, doch der Ball blieb auf dem tiefen Boden vor der Linie liegen und Tormann Radler rettete in letzter Sekunde.

Auch der SV Gramastetten hatte noch Möglichkeiten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Julian Durstberger kam in der 79. Minute nach einer Flanke von Jonas Krennmayr zum Kopfball, doch ein SPG-Verteidiger konnte den Ball auf der Linie klären. Kurz vor Schluss vergab Durstberger eine weitere große Chance, als er den Ball nach einer Vorlage von Phillip Kastner nicht im Tor unterbringen konnte.

Die letzten Spielminuten brachten nochmals Spannung, doch die Gramastettner verteidigten ihre knappe Führung erfolgreich. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den SV Gramastetten. Die Gastgeber konnten somit einen wichtigen Heimsieg feiern und drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn (1050 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.