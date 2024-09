Aufsteiger zieht Union Neustift/Oberkappel weiße Weste aus und ist rote Laterne los

Im fünften Saisonspiel der 1. Klasse Nord trafen die Union Neustift/Oberkappel und die Union St. Peter/Wimberg aufeinander. Die Partie versprach Spannung und wurde dieser Erwartung gerecht. Mit einem Endstand von 2:4 konnte der Aufsteiger seinen ersten Saisonsieg feiern und die rote Laterne nach St. Martin schicken. Besonders auffällig war die starke Defensivleistung der Gäste und die zahlreich erspielten Chancen. Obwohl Neustift/Oberkappel immer wieder zurück ins Spiel fand, musste die Eckerstorfer-Elf in dieser Saison den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Aufsteiger stellt Weichen auf Sieg

Schon in den ersten Minuten war klar, dass St. Peter auf Sieg spielte. In der 23. Minute eröffnete Philipp Radler den Torreigen für die Gäste, nachdem ein Eckball von Lackner und ein nachfolgender Schuss von Vlcek nicht von Torwart Pesula festgehalten werden konnte. Radler nutzte die Chance und staubte ab. Der Druck der Gäste blieb hoch, und so konnte Nedzad Majdancic in der 38. Minute mit einem mustergültigen Schuss ins lange Eck auf 0:2 erhöhen.

Neustift/Oberkappel wirkte in dieser Phase des Spiels sichtlich unterlegen, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang den Hausherren der überraschende Anschluss. In der 45. Minute erzielte Michael Kalischko nach einer Freistoßflanke von Gierlinger per Kopfball das 1:2. Dabei sah Gäste-Keeper Schörgenhuber nicht ganz glücklich aus.

St. Peter hält Druck stand und sichert ersten Saisonsieg

Die zweite Halbzeit begann mit einer klaren Marschroute der Gäste. In der 55. Minute bekam der Aufsteiger einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Majdancic von Gierlinger im Strafraum ungestüm zu Fall gebracht worden war. Stefan Berndorfer verwandelte den Strafstoß in der 58. Minute sicher und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Doch Neustift/Oberkappel zeigte Moral und konnte durch Noah Dorfer in der 62. Minute erneut verkürzen. Ein hoher Ball von Dorfer segelte über Schörgenhuber ins Netz.

Über die gesamte Spieldauer zeigte sich die neu formierte St. Peterer Verteidigung besonders stabil. Die wenigen Angriffe der Heimelf wurden abgewehrt, und die Gäste agierten bei hohen Bällen souverän. In der 84. Minute setzte Stefan Berndorfer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 2:4. Ein missglückter Ball von Vlcek prallte von einem Neustifter auf Berndorfer, der eiskalt blieb und einnetzte.

Die Hausherren versuchten bis zum Schluss, das Spiel zu drehen, doch die Petringer Defensive zeigte eine starke Leistung und ließ keine weiteren Treffer zu. Am Ende freute sich die Union St. Peter/Wimberg über den ersten Saisonsieg, während Neustift/Oberkappel die erste Niederlage hinnehmen musste. Die Leistung der Gäste war über weite Strecken überzeugend, und so konnte sich der Aufsteiger verdient über die drei Punkte freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4555 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Neustift/Oberkappel : St. Peter - 2:4 (1:2)

84 Stefan Berndorfer 2:4

62 Noah Dorfer 2:3

58 Stefan Berndorfer 1:3

48 Michael Kalischko 1:2

38 Nedzad Majdancic 0:2

24 Philipp Radler 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.