SU Schenkenfelden triumphiert mit 4:1 gegen SV Lichtenberg

Details Montag, 16. September 2024 21:23

In einem spannenden Match der 1. Klasse Nord konnte sich die Mannschaft von SU Schenkenfelden gegen den SV Lichtenberg mit 4:1 durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der mit einem 1:1 in die Halbzeitpause ging, dominierten die Schenkenfeldner die zweite Hälfte und sicherten sich schließlich den deutlichen Sieg.

Ein ausgeglichener Beginn

Das Spiel begann mit einer frühen Führung für SU Schenkenfelden. Bereits in der 5. Minute konnte Stefan Weissenböck den Ball im Netz der Lichtenberger unterbringen. Die frühe Führung brachte zunächst etwas Ruhe in das hektische Spiel der Gastgeber, ehe sich trotz widriger Verhältnisse ein richtig gutes Fußballspiel entwickelte.

Der SV Lichtenberg ließ sich von dem frühen Rückstand auch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 15. Minute gelang es Adrian Georg Durstberger, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das Spiel war nun wieder völlig offen und beide Teams hatten gute Chancen, die Führung zu übernehmen. Lichtenberg versuchte es mehrfach aus der Distanz, doch der Ball verfehlte das Tor jedes Mal knapp.

Dominanz und entscheidende Tore der Schenkenfeldner in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel übernahm SU Schenkenfelden zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 53. Minute erzielte Luvumbu Manuel Vemba, der an diesem Tag ein herausragendes Fußballspiel machte, das 2:1 für die Gastgeber. Die Schenkenfeldner zeigten nun ihre ganze Klasse und dominierten das Spielgeschehen. Trotz einiger guter Chancen konnte Lichtenberg nicht mehr zurückschlagen.

In der 79. Minute erhöhte dann Klaus Leitner auf 3:1 und sorgte für die Vorentscheidung. Die Lichtenberger versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Anschluss zu erzielen, doch die Verteidigung der Gastgeber stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Stefan Weissenböck, der in der 90. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Damit besiegelte er den 4:1-Endstand und den verdienten Sieg für SU Schenkenfelden.

Stimme zum Spiel

Hubert Grüner (Sportmanager Union Schenkenfelden):

„Wir haben trotz des Wetters halbwegs gute Platzverhältnisse vorgefunden. Das war meines Erachtens ein gutes Spiel, Lichtenberg war ein sehr guter Gegner. Wir waren am Ende aber besser und haben in der Höhe auch verdient gewonnen. Das war aber für ein 1. Klasse-Spiel sehr hochwertig, der Unterschied war am Ende, dass wir die besseren Einzelspieler hatten."

Der Beste: Luvumbu Vemba (Schenkenfelden)

1. Klasse Nord: Schenkenfelden : Lichtenberg - 4:1 (1:1)

93 Stefan Weissenböck 4:1

79 Klaus Leitner 3:1

53 Luvumbu Manuel Vemba 2:1

15 Adrian Georg Durstberger 1:1

5 Stefan Weissenböck 1:0

