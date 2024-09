Berndorfer-Doppelpack! Union St. Peter/Wimberg behält gegen Nebelberg die Oberhand

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Nord setzte sich die Union St. Peter/Wimberg gegen die Union Nebelberg mit 3:1 durch. Das Heimteam zeigte sich in den entscheidenden Momenten handlungsschneller und effizienter vor dem Tor, während die Gäste trotz zahlreicher Möglichkeiten letztlich zu harmlos blieben.

Lackner bringt Aufsteiger in Front

Das Spiel begann mit intensiven Anfangsminuten, in denen beide Teams schnell den Weg zum Tor suchten. Bereits in der ersten Minute sorgte eine kuriose Szene für Aufsehen: Ein Tor von Nebelberg wurde wegen einer Abseitsstellung von Schiedsrichter Ozabor, trotz ausbleibender Fahne des Assistenten, zurückgenommen. In den folgenden Minuten kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. So verfehlte Berndorfer in der fünften Minute nur knapp das Tor der Gäste.

Die Partie blieb spannend und ausgeglichen. In der 12. Minute erzielte auch St. Peter ein Abseitstor, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verlieh. Nebelberg hingegen verzeichnete ebenfalls gefährliche Szenen, so scheiterte Lauss im Eins-gegen-Eins an Torhüter Pichler.

Der Aufsteiger übernahm jedoch ab der 30. Minute mehr und mehr die Kontrolle und kam folgerichtig kurz vor der Halbzeit zur Führung. Ein Freistoß von Gahleitner wurde von Torhüter Ascher nicht festgehalten, Lackner stand goldrichtig und erzielte das 1:0 in der 39. Minute.

Berndorfer schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich wie die erste endete. Bereits in der 46. Minute hatte St. Peter die erste Ecke. In der 50. Minute setzte Berndorfer seinen Schuss aus der zweiten Reihe knapp neben das Tor. Auf der anderen Seite kam Nebelberg durch Wurm in der 57. Minute zum Ausgleich. Nach einer mustergültigen Kombination nutzte er die Gelegenheit, um den Ball an Torhüter Pichler vorbei ins Netz zu schießen. Kurze Zeit später landete ein abgefälschter Distanzschuss an der Latte.

Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz. Bereits in der 67. Minute stellte der aufsteiger die Führung wieder her. Lackner legte im Strafraum quer auf Berndorfer, der sich gegen einen Verteidiger durchsetzte und den Ball mit links im Eck versenkte. Dies brachte die Hausherren wieder in Front und das Spiel wurde nun zunehmend spannender.

Nebelberg versuchte, den Druck zu erhöhen und kam durch mehrere Standardsituationen zu gefährlichen Möglichkeiten. Doch Torhüter Pichler und die St. Peterer Abwehr standen sicher. Nach einigen guten Chancen auf Seiten St. Peters fiel dann noch der dritte Treffer für die Hausherren. In der 79. Minute nutzte Berndorfer einen Fehler in der Nebelberger Verteidigung eiskalt aus und schoss den Ball trocken unter die Querlatte zum 3:1.

Verdienter Sieg der Hausherren

In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu finden. Ein Freistoß von Wurm in der 90. Minute ging jedoch knapp am Tor vorbei. Torhüter Pichler zeigte sich auch weiterhin hellwach und klärte eine weitere Möglichkeit der Gäste in der Nachspielzeit.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Unparteiische die Partie ab. Die Union St. Peter/Wimberg konnte sich über einen verdienten 3:1-Erfolg freuen. Während die Heimischen nun den Schwung mit in die nächste Auswärtspartie gegen Schenkenfelden nehmen wollen, muss die Union Nebelberg die vierte Saisonniederlage schnell verdauen und sich auf das nächste Spiel gegen Neustift vorbereiten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4655 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: St. Peter : Nebelberg - 3:1 (1:0)

79 Stefan Berndorfer 3:1

67 Stefan Berndorfer 2:1

57 Alexander Wurm 1:1

39 Gerald Lackner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.