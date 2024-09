Adrian Durstberger schnürt Doppelpack und schießt SV Lichtenberg an seinem "18er" zum Sieg!

Details Montag, 23. September 2024 21:48

In der sechsten Runde der 1. Klasse Nord setzte sich der SV Lichtenberg vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen Waldmark St. Stefan durch. Das Match war geprägt von hart umkämpften Szenen, beeindruckenden Toren und einem spannenden Spielverlauf. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Lichtenberger Kampfgeist und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders erfreulich: Youngstar Adrian Durstberger schnürte dabei einen Doppelpack und erwies sich letztlich als Matchwinner – dies ausgerechnet an seinem 18. Geburtstag!

Früher Schock für die Gastgeber

Bereits in der 3. Minute sorgte Andreas Prieschl für Waldmark St. Stefan mit einem Treffer zum 0:1 für einen Schockmoment bei den Gastgebern. Die Lichtenberger mussten sich erst einmal sammeln, während die Gäste mit Selbstbewusstsein agierten und Druck ausübten. In der 5. Minute versuchten die St. Stefaner ihre Führung weiter auszubauen, aber die Abwehr der Lichtenberger hielt stand.

Die Lichtenberger kamen nach dem frühen Gegentor immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich erste Chancen. So kam es in der 9. Minute zu einer ersten Gelegenheit für Lichtenberg, als Leitner über den rechten Flügel kam und den Ball aufs Tor brachte, aber der Schlussmann von Waldmark St. Stefan konnte parieren. In der 19. Minute zeigte Timo Weberndorfer eine starke Defensivleistung und verhinderte eine klare Torchance für die Gäste in einem 3-gegen-1-Duell.

In der 31. Minute sorgte eine starke Aktion von Michael Schatzl für Gefahr, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Die Bemühungen der Lichtenberger wurden schließlich kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 45. Minute gelang Adrian Georg Durstberger der Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte die Heimmannschaft zurück ins Spiel.

Lichtenberger Kampfgeist zahlt sich aus

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Lichtenberger weiterhin großen Einsatz. In der 48. Minute versuchte Michael Schatzl es mit einem Schuss, der jedoch weit übers Tor ging. Doch der Druck der Gastgeber zahlte sich bald aus. In der 52. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf Elfmeter für den SV Lichtenberg. Michael Schatzl trat an und verwandelte sicher zum 2:1 (53. Minute).

Die Gäste aus St. Stefan ließen sich jedoch nicht entmutigen und suchten weiterhin ihre Chancen. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb die Abwehr der Lichtenberger standhaft.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute sprach der Schiedsrichter nach einem Foul erneut einen Elfmeter für den SV Lichtenberg aus. Geburtstagskind Durstberger ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän zum 3:1. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel, das mit sieben Minuten Nachspielzeit insgesamt 97 Minuten dauerte.

Der SV Lichtenberg konnte sich somit über einen verdienten Heimsieg freuen und setzte ein weiteres Ausrufezeichen in der laufenden Saison. Die Mannschaft von Waldmark St. Stefan zeigte zwar eine engagierte Leistung, musste sich jedoch letztlich den kämpferisch überlegenen Lichtenbergern geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Gerhard Lindinger (Trainer SV Lichtenberg):

„Nach der Wasserpartie in Schenkenfelden haben wir jetzt eine super Reaktion gezeigt und konnten verdient drei Punkte einfahren. Wir sind gleich nach drei Minuten in Rückstand geraten, sind aber dann ruhig geblieben und haben auf unsere Chancen gewartet. Schlussendlich hatten wir mehr vom Spiel und in der zweiten Halbzeit das Spiel in unserer Hand. Summa summarum war das eine gute Leistung."

Der Beste: Adrian Durstberger (SV Lichtenberg)

1. Klasse Nord: Lichtenberg : St. Stefan - 3:1 (1:1)

93 Adrian Georg Durstberger 3:1

53 Michael Schatzl 2:1

45 Adrian Georg Durstberger 1:1

3 Andreas Prieschl 0:1

