Überraschung in der 1. Klasse Nord! Union Neufelden zwingt Tabellenführer in die Knie

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Nord setzte sich die Union Neufelden knapp mit 1:0 gegen den SV Gramastetten durch. Das Spiel begann mit intensiven Offensivaktionen auf beiden Seiten, wobei sich vor allem die Abwehrreihen auszeichneten. Der entscheidende Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause, als ein unglückliches Eigentor den Unterschied ausmachte. Trotz vieler weiterer Chancen blieb es im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenführer beim überraschenden Sieg der Union.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer frühen Offensivaktion der Union. Erhan Raba tankte sich in der 2. Minute auf der rechten Seite durch, sein Abschluss stellte jedoch keine Gefahr für Gästetorhüter Phillip Radler dar. Die erste nennenswerte Chance für die Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 6. Minute verpasste Andreas Sippl nach einer Flanke nur knapp das Tor.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erarbeiteten sich beide Teams einige gute Möglichkeiten. In der 18. Minute kamen Abubakar Hasunyev und Matthias Brunninger zu Abschlüssen, die jedoch geblockt wurden. Eine Minute später hatte Hasunyev erneut eine gute Möglichkeit, wurde aber im letzten Moment von Stefan Stirmayr gestoppt. Die Gramastettner kamen in der 26. Minute durch Gregor Baumann zu einer guten Chance, doch Union-Torhüter Phillip Schneeberger konnte den Ball halten.

Die besten Chancen der Gäste ergaben sich in der 33. Minute, als Phillip Kastner Jonas Krennmayr in Szene setzte, der jedoch nur das Außennetz traf. Kurz vor der Pause verpasste Neufeldens Matthias Brunninger das Tor, als sein Schuss über das Gehäuse ging. Die erste Halbzeit endete torlos, doch beide Teams zeigten, dass sie in der Lage sind, gefährliche Angriffe zu starten.

Unglückliches Eigentor entscheidet Duell David gegen Goliath

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel, aber mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute zog Neufeldens Abubakar Hasuyev ab, und der Ball wurde von SVG-Akteur Phillip Katzmaier unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Damit ging die Union Neufelden in Führung. Der Tabellenführer reagierte sofort, und nur wenige Sekunden nach dem Anstoß kam Jonas Krennmayr zu einem Abschluss aus 20 Metern, den Schneeberger aber parierte.

In der Folge drängte der SVG auf den Ausgleich. In der 57. Minute zeigten sie sich die Gäste besonders bemüht, doch die Abschlüsse brachten nicht das nötige Glück. Jonas Krennmayr kam in der 63. Minute erneut in eine gute Schussposition, doch wieder war Schneeberger im Union-Tor zur Stelle. Die Neufeldner Abwehr zeigte sich in dieser Phase äußerst stabil und verteidigte geschickt.

Eine der besten Chancen der Gramastettner folgte in der 75. Minute, als Phillip Kastner eine Flanke von Tobias Höglinger knapp über das Tor köpfte. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb die Union Neufelden gefährlich. In der 85. Minute hatte Matthias Brunninger eine Riesenchance, als er alleine aufs Tor zulief, seinen Schuss jedoch neben das Gehäuse setzte. Kurz vor Schluss rettete SVG-Torhüter Phillip Radler gegen einen Schuss von Maximilian Hirnschrodt und verhinderte eine Vorentscheidung.

In der Nachspielzeit hatte Jonas Krennmayr noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch erneut war es Phillip Schneeberger, der den Sieg für die Union Neufelden festhielt. Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete das Spiel mit 1:0 für die Neufeldner, die damit einen ebenso wichtigen wie überraschenden Sieg feiern konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn (1150 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hadi Niederkorn mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.