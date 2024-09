SPG-Kräftemessen findet in Ulrichsberg keinen Sieger

Details Sonntag, 29. September 2024 19:17

In einem hart umkämpften Match trennten sich die SPG Ulrichsberg-Klaffer und die SPG Walding/Rottenegg mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich in der 7. Runde der 1. Klasse Nord kämpferisch und boten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel. Während die Ulrichsberger zunächst die Oberhand hatten, konnte der Aufsteiger im Verlauf der Partie immer wieder Nadelstiche setzen.

Frühe Ulrichsberger Führung

Das Spiel startete mit einem Paukenschlag. Bereits in der 11. Minute gelang den Ulrichsbergern der erste Treffer. Nach einem Elfmeter, den Kellermann übernehmen sollte, nutzte Pfoser die Gelegenheit und köpfte den Ball zur 1:0-Führung ein. Der Treffer sorgte für viel Jubel bei den Heimischen, die mit großem Schwung in die Partie gingen und die Gäste in den ersten Minuten nur reagieren ließen.

Die Waldinger zeigten sich jedoch nicht eingeschüchtert und setzten selbst Akzente. Stefan Mayr hatte früh ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, als er Pfoser in einem Luftkampf energisch begegnete. In der 20. Minute hatte Zeininger die erste Chance für die Gäste, doch sein Freistoß aus guter Position landete in der Mauer. Die Partie blieb in der ersten Halbzeit intensiv, mit vielen kämpferischen Elementen auf beiden Seiten.

In der 43. Minute gelang den Waldingern schließlich der Ausgleich. Pöllendorfer nickte eine Flanke gekonnt gegen die Laufrichtung von Kasper neben das Aluminium, und die Gäste feierten den verdienten Ausgleich.

Chancenarme zweite Halbzeit

Nach der Pause gestaltete sich die Partie chancenärmer. In der 49. Minute hatte Pöllendorfer eine leichte Fangübung für Kasper, der souverän parierte. Die Heimischen versuchten weiterhin Druck aufzubauen, aber die spielerischen Highlights blieben rar. In der 54. Minute ließ Kasper einen Schuss von Schahpar prallen, konnte aber den heranstürmenden Waldinger per Hechtsprung abwehren.

Die Gäste hatten ebenfalls ihre Chancen. In der 59. Minute scheiterte Zeininger mit einem direkten Freistoß an Kasper. Die 71. Minute brachte eine weitere Großchance für die Waldinger, als Schahpar einen tollen Schlenzer vom 16er abgab, den Kasper mit einer grandiosen Parade entschärfte. Auf der anderen Seite scheiterte Binder in der 83. Minute mit einem Schlenzer aus 25 Metern an Barth, der sicher hielt.

In der Schlussphase versuchte Eder in der 88. Minute noch einmal, mit einem Gewaltversuch die Entscheidung zu erzwingen, aber Kasper blieb erneut der Sieger. Die zweite Halbzeit blieb insgesamt chancenarm, und so endete die Partie nach 91 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer (1760 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

