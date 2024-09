Überragende Vorstellung: Union Schenkenfelden lacht nach Kantersieg gegen Aufsteiger von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 29. September 2024 19:41

In einer einseitigen Partie in der 1. Klasse Nord setzte sich die SU Schenkenfelden eindrucksvoll mit 5:0 gegen die Union St. Peter/Wimberg durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Schenkenfeldner den Grundstein für ihren Sieg und führten zur Pause mit 3:0. Besonders Luvumbu Vemba und Paul Wiesinger glänzten beim frischgebackenen Tabellenführer und sorgten für entscheidende Akzente.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Das Spiel begann zunächst verhalten, doch schon früh zeichnete sich die Überlegenheit der SUab. In der 5. Minute traf Luvumbu Vemba die Latte, was den ersten Warnschuss darstellte. In der 17. Minute eröffnete Paul Wiesinger den Torreigen, als er einen mustergültigen Pass von Vemba im langen Eck versenkte.

Zehn Minuten später legte Vemba selbst nach. Nach einem Foul im Strafraum der Gäste verwandelte er den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0. Die Gäste zeigten sich verunsichert und konnten den Angriffen der Schenkenfeldner wenig entgegensetzen. In der 29. Minute schlenzte Wiesinger den Ball nach einer Vorlage von Vemba traumhaft in die lange Ecke und erhöhte damit auf 3:0. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Stand, während St. Peter nur vereinzelt zu Chancen kam, die jedoch nicht genutzt wurden.

Schenkenfelden legt nach und siegt eindrucksvoll

In der zweiten Halbzeit versuchte St. Peter, mehr Druck zu machen, doch die Schenkenfeldner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Bereits in der 46. Minute hatte Berndorfer eine Großchance für die Gäste, doch sein Abschluss war zu zentral und stellte Torhüter Luksch vor keine großen Probleme. In der 63. Minute hätte Vemba seine starke Leistung beinahe mit einem weiteren Tor gekrönt, doch der Ball ging knapp daneben.

Zwischenzeitlich wurde es hitziger, als Nico Schnaitter in der 65. Minute nach einem bösen Foulspiel die Rote Karte sah. Doch auch in Unterzahl behielt Schenkenfelden die Kontrolle. In der 70. Minute erzielte Vemba nach einer herausragenden Einzelaktion das 4:0 und machte damit endgültig den Deckel auf das Spiel.

Die Situation für den Aufsteiger verschlechterte sich weiter, als Benedikt Neumüller in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nur wenige Minuten später verwandelte erneut Vemba einen Elfmeter sicher und setzte damit den Schlusspunkt zum 5:0 in der 78. Minute. Die restliche Spielzeit verstrich ohne nennenswerte Aktionen, und die SU Schenkenfelden fuhr einen verdienten Sieg ein. Mit diesem eindrucksvollen Erfolg sicherten sich die Schenkenfeldner die Tabellenführung in der 1. Klasse Nord und festigten ihre Position als eines der stärksten Teams der Liga.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek (4755 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Schenkenfelden : St. Peter - 5:0 (3:0)

78 Luvumbu Manuel Vemba 5:0

70 Luvumbu Manuel Vemba 4:0

29 Paul Wiesinger 3:0

27 Luvumbu Manuel Vemba 2:0

17 Paul Wiesinger 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter wayna pawiasek mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

