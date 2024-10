Deutlicher Überraschungssieg: Nebelberg weist Neustift/Oberkappel in die Schranken

Details Montag, 30. September 2024 22:49

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord triumphierte Union Nebelberg souverän mit 4:0 gegen die Gastgeber von Neustift/Oberkappel. Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Nebelberger mit zwei frühen Toren den Grundstein für ihren Erfolg. Trotz einiger Chancen konnten die Gastgeber nicht ins Spiel finden, während Nebelberg die Partie konsequent dominierte und in der zweiten Halbzeit das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte.

Frühe Führung für Union Nebelberg

Das Spiel begann dynamisch, und bereits in der 5. Minute gelang es Union Nebelberg, das erste Tor zu erzielen. Markus Lauss verwandelte eine Chance sicher und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Die Neustifter versuchten, schnell zu antworten, aber ihre Versuche, wie der Distanzschuss in der 14. Minute, gingen weit über das Tor und stellten keine Gefahr dar.

Die Gäste erhöhten den Druck und kamen in der 17. und 20. Minute zu weiteren guten Chancen, doch der Torwart von Neustift/Oberkappel konnte zunächst weitere Gegentore verhindern. In der 25. Minute hatte Alexander Wurm eine ausgezeichnete Möglichkeit, aber sein Schuss ging knapp über das Tor.

Nur eine Minute später war es erneut Markus Lauss, der nach einem Foul im Strafraum den fälligen Elfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Die Gastgeber waren sichtlich bemüht, sich zurückzukämpfen und kamen in der 27. Minute zu einer guten Freistoßposition. Doch der Versuch wurde von der Nebelberger Verteidigung erfolgreich abgewehrt.

Union Nebelberg baut die Führung aus

Auch nach der Halbzeitpause blieb Union Nebelberg das dominierende Team. In der 57. Minute zeigten sie erneut ihre Klasse: Starkes Zusammenspiel führte zu einem präzisen Pass von Markus Lauss in die Mitte, wo Sebastian Florian Fenzl locker zum 0:3 einschob.

Neustift/Oberkappel ließ sich nicht entmutigen und hatte in der 60. Minute eine starke Aktion, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber kämpften weiter, doch ihre Bemühungen wurden nicht belohnt. In der 77. Minute erhielten sie eine vielversprechende Freistoßposition, doch auch dieser Versuch brachte nichts Zählbares ein.

In der Schlussphase der Partie setzte Union Nebelberg noch einmal ein deutliches Zeichen. Alexander Wurm, der bereits in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt hatte, krönte seine Performance in der 85. Minute mit einem weiteren Treffer und stellte den 0:4 Endstand her. Ein letzter Freistoßversuch von Neustift/Oberkappel in der 85. Minute wurde vom gegnerischen Torwart sicher pariert, sodass die Gäste den Sieg ungefährdet über die Zeit bringen konnten.

1. Klasse Nord: Neustift/Oberkappel : Nebelberg - 0:4 (0:2)

85 Alexander Wurm 0:4

57 Sebastian Florian Fenzl 0:3

26 Markus Lauss 0:2

5 Markus Lauss 0:1

