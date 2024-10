Walding/Rottenegg triumphiert in spannendem Duell gegen St. Martin/M. 1b

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:20

Im Duell der 1. Klasse Nord setzte sich die SPG Walding/Rottenegg mit 4:2 gegen die SU St. Martin/M. 1b durch. Die Partie begann mit einem schnellen Schlagabtausch, bei dem die Gäste zunächst die Oberhand gewannen. Doch die Waldinger zeigten große Moral und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Mit einer beeindruckenden Leistung sicherten sich die Gastgeber letztlich drei wichtige Punkte, während die St. Martiner trotz einer guten ersten Hälfte am Ende ohne Punkte blieben.

Frühe Führung und spannende erste Hälfte

Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste aus St. Martin durch ein Tor von Elias Atzlesberger in Führung. Nach einem präzisen Eckball von Leon kam Atzlesberger, fast unbedrängt, zum Kopfball und versenkte den Ball souverän im Netz der Waldinger. Die frühe Führung der Gäste ließ die Hausherren nicht unbeeindruckt und nur zehn Minuten später gelang der SPG Walding/Rottenegg der Ausgleich durch Vadim Reza Schahpar. Mit einem Distanzschuss aus knapp 18 Metern überraschte er den gegnerischen Torhüter Schönberger, der bei diesem Aufsetzer nicht besonders gut aussah.

Doch die St. Martiner ließen sich davon nicht beirren und gingen erneut in Führung. Gregor Rechberger nutzte in der 39. Minute einen präzisen Stanglpass und schob den Ball gekonnt ins Tor der Waldinger. Mit einem knappen 2:1 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Walding/Rottenegg dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem engagierten Start der Gäste, die durch Fabian Plakolm in der 53. Minute den ersten Torschuss der zweiten Hälfte abgaben. Die Waldinger hielten jedoch dagegen und kamen in der 76. Minute zum Ausgleich. Thomas Eder nutzte einen Zweikampfverlust der Gäste im Strafraum und traf zum 2:2.

Die entscheidenden Minuten des Spiels folgten in der Schlussphase. In der 84. Minute brachte Vadim Reza Schahpar die Gastgeber erstmals in Führung. Nach einer Flanke stand er am zweiten Pfosten bereit und vollendete gekonnt zum 3:2. Nur eine Minute später baute Lorenz Weitmann die Führung weiter aus. Nach einem weiteren gelungenen Angriff vollendete er mit einem Kopfball zum 4:2-Endstand.

Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit mit großem Einsatz und Willen. Die St. Martiner konnten in der Schlussphase nicht mehr entscheidend antworten und mussten sich am Ende geschlagen geben. Ein mitreißendes Spiel endet mit einem verdienten Sieg für die SPG Walding/Rottenegg, die ihren Platz in der Tabelle damit weiter festigen können.

1. Klasse Nord: Walding/Rottenegg : St. Martin/M. 1b - 4:2 (1:2)

85 Lorenz Weitmann 4:2

84 Vadim Reza Schahpar 3:2

76 Thomas Eder 2:2

39 Gregor Rechberger 1:2

14 Vadim Reza Schahpar 1:1

4 Elias Atzlesberger 0:1

