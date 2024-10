SV Gramastetten dominiert Union Neustift/Oberkappel mit 4:1

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:23

Der SV Gramastetten zeigte eine beeindruckende Leistung in der 8. Runde der 1. Klasse Nord gegen die Mannschaft von Union Neustift/Oberkappel. Mit einem klaren 4:1-Erfolg bewiesen die Gramastettner ihre Überlegenheit und sicherten sich drei wichtige Punkte. Bereits zur Halbzeit lag das Team mit 2:0 in Führung und ließ auch in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen. Die Gäste konnten lediglich einen Ehrentreffer erzielen, während die Gastgeber ihre Führung weiter ausbauten.

Starke erste Halbzeit der Gastgeber

In den ersten Minuten der Partie kam Neustift/Oberkappel zu einer großen Chance, als Noah Dorfer in der dritten Minute nur den Pfosten traf. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und übernahmen schnell die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 34. Minute erzielte Philipp Kastner nach einer guten Kombination das 1:0 für den SV Gramastetten, was für die verdiente Führung sorgte.

Die Gramastettner blieben auch in der Folge spielbestimmend und setzten die Gäste unter Druck. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Tobias Höglinger in der 45. Minute auf 2:0 erhöhen, nachdem er eine Möglichkeit souverän nutzte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause, während Union Neustift/Oberkappel sich schwer tat, ins Spiel zu finden.

Gramastettner lassen nichts anbrennen

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV Gramastetten die spielbestimmende Mannschaft. In der 56. Minute konnte Jonas Krennmayr auf 3:0 erhöhen, was bereits eine Vorentscheidung darstellte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen drei Minuten später durch Benedikt Schwarzbauer zum Anschlusstreffer, als dieser für Neustift/Oberkappel das 3:1 erzielte.

Doch die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd wurde schnell zunichte gemacht. Gregor Rehberger sorgte in der 69. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung und besiegelte den Sieg der Gramastettner. Trotz der Bemühungen von Neustift/Oberkappel blieb es bei diesem klaren Ergebnis, da die Defensive des SV Gramastetten in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen ließ.

Am Ende des Spiels durfte sich der SV Gramastetten über einen hochverdienten Heimsieg freuen. Die Mannschaft von Union Neustift/Oberkappel konnte in diesem Spiel nicht an ihre Leistungsgrenze gehen und musste die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. Mit diesem Erfolg festigte der SV Gramastetten seine Position in der Tabelle und wird mit Zuversicht in die kommenden Partien gehen.

1. Klasse Nord: Gramastetten : Neustift/Oberkappel - 4:1 (2:0)

69 Gregor Rehberger 4:1

59 Benedikt Schwarzbauer 3:1

56 Jonas Krennmayr 3:0

46 Tobias Höglinger 2:0

34 Philipp Kastner 1:0

