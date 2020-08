SV Haslach bleibt auch bei Neustift/Oberkappel ohne Sieg

Details Sonntag, 30. August 2020 12:10

Der SV Haslach konnte der Union Neustift/Oberkappel nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Neustift/Oberk. wusste zu überraschen.

Nach drei Minuten setzte Tobias Schauer den ersten Schuss der Partie ans Aluminium. Dann war es aber mit der Gefährlichkeit der Eilmannsberger Truppe über weite Teile des Spieles schon vorbei. In den folgenden Minuten bewahrte der Haslacher Goalie Jonas Oberaigner seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Nach zehn Minuten musste sich Oberaigner dann aber Andre Gierlinger geschlagen geben. Bereits in der 13. Minute erhöhte die Union Neustift/Oberkappel den Vorsprung, als Torschütz ließ sich Michael Kalischko feiern. In der 31. Minute legte Paul Dorfer zum 3:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Ehe der Schiedsrichter Josef Wohlthan die Akteure zur Pause bat, erzielte der SV Haslach in Person von Maximilian Hinterhölzl das 1:3 (43.). Mit der Führung für Neustift/Oberk. ging es in die Halbzeitpause.

Dann nach der Halbzeitpause ein zehn minütiges Pressing von Haslach, während dem man die durchaus nervöse Hintermannschaft aus Neustift unter Druck setzen konnte. Doch Chancen von Stefan Leitner und Tobias Schauer wurden entweder stümperhaft vergeben oder Tormann Fabian Draxler parierte die Torschüsse. Mit einer der wenigen Chancen für Neustift stellte Christoph Wallner zwanzig Minuten vor Spielende den Endstand von 4:1 und den damit verdienten Sieg her.

Neustift/Oberkappel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team drei Gegentreffer pro Spiel. Mit beeindruckenden 10 Treffern stellt Neustift/Oberkappel den momentan effektivsten Angriff der 1. Klasse Nord.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Haslach. Die mittlerweile 13 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Haslach bei.

1. Klasse Nord: Union Neustift/Oberkappel – SV Haslach, 4:1 (3:1)

10 1:0 Andre Gierlinger

13 2:0 Michael Kalischko

31 3:0 Paul Dorfer

43 3:1 Maximilian Hinterhoelzl

69 4:1 Christoph Wallner

