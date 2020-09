Last-Minute-Tor von Lesnak rettet Peilstein [Video]

Details Sonntag, 06. September 2020 14:15

Im Spiel der Union Peilstein gegen die Union Oepping gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kevin Rachinger sein Team in der 15. Minute. Mit einem wuchtigen Kopfball brachte er seine Mannschaft in Front. In der 34. Minute erhöhte Michael Magauer auf 2:0 für Oepping, ebenfalls per Kopf nach einer Ecke. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jakub Lesnak aufseiten von Peilstein das 1:2 (40.). Nach einem langen Abschlag kam der Ball von halbrechts hoch in den Strafraum, wo Lesnak völlig frei zum Anschlusstreffer einköpfen konnte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, denn Simon Gabriel gelang nach einem schönen Spielzug über die linke Seite der Ausgleich, wenn auch etwas kurios per Lattenpendler. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Es bleibt ausgeglichen

Nachdem Peilstein die Riesenchance auf die Führung vergab war es Andreas Magauer der die Union Oepping nach 68 Minuten die 3:2-Führung bescherte. Die Heimische Abwehrkette unterschätzte einen Abschlag, Magauer rannte durch und überlistete den Heimkeeper. Lesnak machte den Gästen kurz vor Ultimo, beudeutet in der sechsten Minute der Nachspielzeit, noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Peilstein warf bei einem Freistoß alles nach vorne und Lesnak war schließlich per Kopf zur Stelle. Am Ende stand es zwischen Peilstein und Oepping pari.

Tor Union Peilstein 95

Die Union Peilstein bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Heimmannschaft einen Sieg und drei Unentschieden auf dem Konto.

Die Union Oepping muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Spiele und noch kein Sieg: Oepping wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – Union Oepping, 3:3 (2:2)

15 0:1 Kevin Rachinger

34 0:2 Michael Magauer

40 1:2 Jakub Lesnak

46 2:2 Simon Gabriel

68 2:3 Andreas Magauer

96 3:3 Jakub Lesnak

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?