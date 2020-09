Dreierpack: Peilstein's Lesnak erledigt Ulrichsberg [Video]

Details Montag, 14. September 2020 22:45

Die Union Ulrichsberg konnte der Union Peilstein nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Peilstein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gast legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Jakub Lesnak aufhorchen (8./14.). In der 16. Minute brachte Josef Sevcik den Ball im Netz der Union Peilstein unter und machte damit den Anschluss. Lesnak waren die zwei Tore aber noch nicht genug, weshalb er in der 35 Minute seinen dritten Treffer nachlegte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Peilstein macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie etwas an Fahrt. Ulrichsberg wirkte etwas ideenlos und Peilstein konzentrierte sich auf die Verwaltung der Führung. Die Gäste kamen aber mit Fortdauer der Partie wieder besser rein und boten auch Offensiv wieder schöne Aktionen. Rudolf Wiesinger besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Union Peilstein (78.). Ein starker Auftritt ermöglichte Peilstein am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ulrichsberg.

Ulrichsberg verweilt nach dieser Runde nun am letzten Platz des Klassements. Sowohl die Defensive als auch die Offensive konnten noch nicht ihr volles Potential ausschöpfen.

Mit neun Punkten aus fünf Partien ist die Union Peilstein noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz.

1. Klasse Nord: Union Ulrichsberg – Union Peilstein, 1:4 (1:3)

8 0:1 Jakub Lesnak

14 0:2 Jakub Lesnak

16 1:2 Josef Sevcik

35 1:3 Jakub Lesnak

78 1:4 Rudolf Wiesinger

