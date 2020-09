Altenfelden bleibt gegen Peilstein weiter vorne dran [Video]

Details Montag, 28. September 2020 11:25

Mit einem knappen 1:2 endete das Match zwischen Peilstein und der Union Altenfelden an diesem neunten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Roman Divis brachte Peilstein in der 16. Minute ins Hintertreffen: David Chytry durchschaute das Vorhaben der heimsichen Abwehr und fing einen Rückpass ab, bevor er Heimkeeper Frantisek Riha erreichen konnte. Mit viel Überlick sieht Chytry den besser postierten Kollegen Divis und bedient ihn perfekt. Ein Tor auf Seiten der Union Altenfelden machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Es wird noch einmal knapp

Nach dem Seitenwechsel brauchte man wieder einige Zeit, dann trafen die Hausherren aber zum Ausgleich: Dietmar Schuster traf einen Freistoß in die Box der Gäste, wo Manuel Kneidinger einen Versuch per Kopf noch parieren kann. Beim Nachschuss von David Fuchs musste er sich aber geschlagen geben. Für das 1:2 nur wenige Sekunden später zeichnete sich Josef Madl verantwortlich, der nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle war.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Peilstein genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Vom Glück verfolgt war die Union Peilstein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nur einmal gab sich die Union Altenfelden bisher geschlagen. Die Union Altenfelden setzte sich mit diesem Sieg von Peilstein ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den vierten Rang ein, während die Union Peilstein weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – Union Altenfelden, 1:2 (0:1)