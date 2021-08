Saisonauftaktsieg für Peilstein gegen Neustift/Oberkappel

Details Samstag, 14. August 2021 16:45

Zum Ligaauftakt kam die Union Peilstein gegen die Union Neustift/Oberkappel vor 124 Zusehern in der Thaller Arena zu einem soliden 1:0.

Es ereignete sich in den ersten 40 Minuten wenig bis schließlich kurz vor der Pause Jakub Lesnak für Peilstein (41.) zum 1:0 traf. Letztendlich hatten die Gastgeber Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen.





Vorsprung gehalten

Dieser knappe Vorsprung wurde vonseiten der Peilsteiner geschickt über die volle Distanz gebracht und so stand es auch - nach einer zweiten Hälfte ohne nennenswerten Aktionen - bis zum Abpfiff in der 93. Minute durch Schiedsrichter Roland Kaiser 1:0 für Peilstein. Manchmal lautetet das Motto einfach: Haupstache ein Tor mehr als der Gegner machen - auch wenn es das einizige des Spiels ist.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – Union Neustift/Oberkappel, 1:0 (1:0)

41 Jakub Lesnak 1:0

