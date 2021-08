Gramastetten gewinnt hoch bei Truckcenter Altenfelden - 4:0-Auswärtssieg

Details Sonntag, 22. August 2021 10:47

Die Union Truckcenter Altenfelden hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Dieses Mal setzte es eine 0:4-Heimniederlage gegen SV Gramastetten im PanoramaPark-Stadion Altenfelden vor 100 Zusehern.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. In der 16. Minute lenkte Josef Madl von Union Truckcenter Altenfelden den Ball zugunsten des SV Gramastetten ins eigene Netz. Armin Huemer versenkte die Kugel zum 2:0 für den Ligaprimus (18.). Mit dem 3:0 von Nico Faldner für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Die Truckcenter Altenfelden rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.



Eindeutiger Sieg



Der SV Gramastetten ließ den Vorsprung in der 78. Minute anwachsen, der Abschlusstreffer wurde von David Hofstätter beigesteuert. Am Schluss gewann Gramastetten gegen Truckcenter Altenfelden deutlich mit 4:0.





Der SV Gramastetten will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Gramastetten hat dafür nun den ersten Saisonsieg eingefahren.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – SV Gramastetten, 0:4 (0:3)

16 Eigentor durch Josef Madl 0:1

18 Armin Huemer 0:2

29 Nico Faldner 0:3

78 David Josef Hofstaetter 0:4

