Sarleinsbach rettet spät Punkt gegen Gramastetten - Doppelpack von Peherstorfer

Details Samstag, 28. August 2021 12:32

DSG Union Sarleinsbach rettet in den letzten Spielminuten einen Punkt auswärts gegen SV Gramastetten. Bei der Heimmannschaft trifft Marcel Peherstorfer doppelt vor 171 Zusehern im Rodltalstadion Gramastetten.

Für den Führungstreffer der DSG Union Sarleinsbach zeichnete Manuel Oberngruber schon in den frühen Minuten verantwortlich (4.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Marcel Peherstorfer das 1:1 zugunsten des SV Gramastetten (45.). Mit einem Remis ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Aus 1:1 wird 2:2



Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 60. Minute ging Gramastetten durch den zweiten Treffer von Peherstorfer in Führung. Bei strömendem Regen sah man nun das Heimteam nach der Pause am Drücker. In Minute 86 brachte Sarleinsbach noch den Ball im Netz des SV Gramastetten zum Ausgleich unter, diesen für die Gäste so wichtigen Treffer erzielte Marco Märzinger. Letztlich trennten sich Gramastetten und die DSG Union Sarleinsbach remis.





Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung für SV Gramastetten mit sich, welche nun auf Platz fünf liegt.





Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von DSG Union Sarleinsbach aus, sodass man nun auf dem elften Platz steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin mit einem Punkt auf ihr erstes Erfolgserlebnis.

1. Klasse Nord: SV Gramastetten – DSG Union Sarleinsbach, 2:2 (1:1)

4 Manuel Oberngruber 0:1

45 Marcel Peherstorfer 1:1

60 Marcel Peherstorfer 2:1

86 Marco Maerzinger 2:2

