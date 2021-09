„Mannschaft braucht neuen Impuls“ - Trainerwechsel in der 1. Klasse Nord: Union Feldkrichen/Donau-Trainer Marcus Büsdorf gibt nach vier Jahren Abschied bekannt

Details Mittwoch, 01. September 2021 14:38

Heute Früh gab Union Feldkirchen/Donau-Trainer Marcus Büsdorf dem „Ligaportal“ seinen Abschied nach vierjähriger Zusammenarbeit bekannt. Gründe für seinen Rücktritt seien rein persönlicher Natur, so der Deutsche, und bekundet offenherzig: „Ich möchte mich an dieser Stelle für die letzten vier Jahre bei meinem Team und dem Verein bedanken! Ich werde meinen Jungs weiterhin die Daumen drücken.“ Ganz bewusst spricht er noch von „seinen“ Spielern.

Auch wenn diese Saison in der 1. Klasse Nord gerade erst begonnen hat, steht die Union Feldkrichen/Donau nach drei Spieltagen punktelos mit einem 5:15-Torverhältnis auf dem letzten Tabellenplatz. Doch auch die Corona-Situation der letzten Monate sei für seinen Schlussstrich ausschlaggebend gewesen, so der Ex-Trainer Marcus Büsdorf am Telefon mit „Ligaportal.at“. Gestern, Dienstagabend, hat er die Verantwortlichen von Union Feldkrichen/Donau über seinen Ausstieg als Trainer informiert.

„Liebevoll auseinandergegangen“

„Der misslungene Start in diese Saison und auch die Corona-Situation der letzten Monate haben mich zu diesem Entschluss gebracht, mein Traineramt aufzugeben“, so Büsdorf, der seit 50 Jahren im Fußballgeschäft aktiv ist und hinzufügt: „Meine Mannschaft braucht einen neuen Impuls, nach vier Jahren verbraucht sich das Gefüge einfach.“ Wichtig sei ihm bei dieser Trennung allerdings die Betonung, wonach man „nicht böse, sondern ganz im Gegenteil liebevoll auseinandergegangen“ sei.

„Werde mein Team weiterhin beobachten“

Er sei sehr stolz auf seine Mannschaft und streiche heraus, dass er noch immer von „seinem Team“ spricht: „Ich bin stolz, was wir hier gemeinsam erreicht haben, unter anderem haben wir den Aufstieg in diese Klasse gefeiert.“ Außerdem wünsche er sich natürlich, dass die Union Feldkirchen/Donau „hoffentlich die Klasse halten kann.“ Ob er die Leistungen seines nunmehrigen Ex-Vereins weiterhin verfolgen werde? „Natürlich werde ich nach wie vor schauen, was meine Jungs machen und meine Mannschaft weiterhin beobachten. Und selbstverständlich werde ich ihnen die Daumen drücken.“

Stefan Lackinger und Michael Mair übernehmen vorläufig

Wie er über seine Zukunft denkt? „Ich muss die Sache erst einmal sacken lassen, ich habe seit 50 Jahren immer etwas mit dem Fußball zu tun. Aber natürlich möchte ich wieder zurück in das Fußballgeschäft, es ist schließlich mein Lieblingssport.“ Über einen langfristigen Nachfolger weiß Büsdorf momentan nichts, interimsmäßig übernimmt Stefan Lackinger - bis dato als 1b-Trainer von Union Feldkirchen/Donau tätig - und Michael Mair als Co-Trainer. Zum Schluss des Gesprächs fügt Büsdorf noch hinzu: „Von ganzem Herzen wünsche ich meiner Mannschaft Erfolge in Zukunft!“

„Menschliche Größe gezeigt“

Von Vereinsseite war „Ligaportal“ mit dem Union Feldkirchen/Donau-Nachwuchsleiter Peter Allerstorfer in Kontakt, der sich wie folgt über die Bekanntgabe des Trainerwechsels äußert: „Gestern Abend haben wir alle gemeinsam, also Verein und Trainer, miteinander gesprochen, die Lage analysiert und alle gespürt, dass wir einen neuen Impuls brauchen und neue Reize setzen müssen. Daraufhin ist Marcus Büsdorf von sich aus zu der Entscheidung gekommen, seinen Trainerposten zur Verfügung zu stellen, er hat dabei nur an den Verein gedacht. Büsdorf hat mit dieser Entscheidung menschliche Größe gezeigt.“

„Höchstmögliche Wertschätzung“

Außerdem fügt der Nachwuchsleiter hinzu: „Büsdorf hat eine tolle Arbeit hier geleistet, er hat uns in der 2. Klasse übernommen und den Aufstieg geschafft. Er denkt immer über den Verein nach. Von uns gibt es nur die höchstmögliche Wertschätzung ihm gegenüber. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg für seine Zukunft!“ Büsdorf hatte bis dato eine Doppelfunktion als Trainer der Kampfmannschaft und U11 inne. Allerstorfer meint dazu: „Wir würden uns sehr freuen, wenn er als Nachwuchstrainer weiterhin bei uns bleibt!“

Gespräche über einen möglichen Nachfoler werden laut Allerstorfer noch diese Woche stattfinden.

