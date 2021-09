Sarleinsbach siegt spät - Last Minute-Treffer von Gahleitner gegen Peilstein

Details Sonntag, 05. September 2021 12:26

Die DSG Union Sarleinsbach holte den ersten Saisonsieg gegen die Union Peilstein durch einen 1:0-Erfolg. Klaus Gahleitner erzielte dabei den Siegestreffer in der Nachspielzeit vor 200 Zusehern auf dem Sportplatz DSG Union Sarleinsbach.

Die erste Hälfte der Spielbegegnung DSG Union Sarleinsbach gegen die Union Peilstein war durch Chancen auf beiden Seiten gekennzeichnet, beide Mannschaften konnten sich mit einigen Aktionen auszeichnen, allerdings blieb der Torerfolg aus. So ging es also torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Das Beste kommt zum Schluss



Nach der Halbzeitpause fand das Spielgeschehen - vor allem ab Minute 60 - hauptsächlich im Mittelfeld statt, man konnte von einem merkbaren Bemühen beider Teams sprechen. Die DSG Union Sarleinsbach brach den Bann schließlich in der Nachspielzeit, als Klaus Gahleitner das erste und einzige Tor des Spiels erzielte (92.). Schließlich sprang für das Heimteam aus Sarleinsbach gegen die Union Peilstein ein Dreier heraus.





Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die DSG Union Sarleinsbach mit vier Punkten und einem 6:10-Torverhältnis vorläufig auf den achten Rang kletterte.

Die Union Peilstein hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Drei Siege und eine Niederlage, also neun Punkte, und ein 4:2-Torverhältnis schmücken die aktuelle Bilanz der Union Peilstein.

1. Klasse Nord: DSG Union Sarleinsbach – Union Peilstein, 1:0 (0:0)

92 Klaus Gahleitner 1:0

