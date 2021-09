Peilstein bleibt konstant - Nach 2:1-Sieg gegen Eidenberg/Geng

Details Samstag, 11. September 2021 12:38

Die Union Peilstein siegte mit 2:1 gegen Union Eidenberg/Geng. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Union Peilstein vor 150 Zusehern in der Thaller-Arena Peilstein.

Freitag Abend kam es zu dem Spiel Union Peilstein gegen Union Eidenberg/Geng in der 1. Klasse Nord: Rudolf Wiesinger brachte den Gastgeber schon in der 13. Minute in Front. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte ereigneten sich wenige nennenswerte Spielaktionen. Komfortabel war die Pausenführung des Ligaprimus nicht, aber immerhin ging die Union Peilstein mit einer 1:0-Führung in die Umkleidekabinen.



Gruber verkürzt per Elfmeter



Nach Wiederanpfiff durch Referee Alen Puskaric brachte die Union Peilstein in der 59. Minute das Netz zum Zappeln. Kurz vor Spielende war noch Benjamin Gruber zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Eidenberg/Geng verantwortlich (82.), er traf per Elfmeter. Letzten Endes ging die Union Peilstein im Duell mit den Gästen aus Eidenberg/Geng als verdienter Sieger hervor.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Peilstein einher mit der Eroberung des zweiten Tabellenpatzes in der 1. Klasse Nord. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Peilstein ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste, allerdings lässt die Offensive noch etwas zu wünschen übrig (6:3-Torverhältnis). Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union Peilstein.





Aufgrund der Schlappe rutscht die Union Eidenberg/Geng auf den elften Tabellenplatz zurück und steht dort mit drei Punkten und einem 5:12-Torverhältnis. Eidenberg/Geng schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits zwölf Gegentore verdauen musste.

Die Union Eidenberg/Geng steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Union Peilstein mit aktuell zwölf Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – Union Eidenberg/Geng, 2:1 (1:0)

13 Rudolf Wiesinger 1:0

59 Clemens Loeffler 2:0

82 Benjamin Gruber 2:1

