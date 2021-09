Sarleinsbach dreht Spiel und gewinnt 4:2 gegen Schenkenfelden

Details Sonntag, 19. September 2021 12:11

Der DSG Union Sarleinsbach gelang am Samstag in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord eine erfolgreiche Aufholjagd gegen die Sportunion Schenkenfelden: einen 1:2-Pausenstand verwandelten die Sarleinsbacher in ein 4:2-Endergebnis. 180 Zuseher auf dem Sportplatz DSG Union Sarleinsbach waren bei einer spannenden Partie mit dabei.

Die DSG Union Sarleinsbach geriet innerhalb von fünf Minuten bereits zu Spielbeginn durch zwei Tore von Stefan Weissenböck in einen 0:2-Rückstand: In den Minuten 11 und 16 war er jeweils zur Stelle. Kurz vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Jakob Wallner verkürzte noch Thomas Appl für den Gastgeber (38.). Zur Pause war die Sportunion Schenkenfelden im Fahrwasser und verbuchte somit eine knappe 2:1-Führung.



Sarleinsbach holt auf



Nach der Halbzeitpause ab Spielminute 60 starteten die Gäste aus Schenkenfelden einige Angriffe auf das gegnerische Tor, doch enstanden daraus keine Tore. Ganz im Gegenteil: In der 73. Minute war erneut Appl mit dem Ausgleich zum 2:2 für die Sarleinsbacher zur Stelle. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Simon Wild einen Treffer für die DSG Union Sarleinsbach im Ärmel hatte (83.). Dieser Treffer schien seine Wirkung nicht zu verfehlen, denn nur eine Minute später netzte noch sein Teamkollege Klaus Höglinger zum 4:2-Endstand ein (84.). Sportunion Schenkenfelden hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable 2:1-Führung und büßte letztlich eine bittere 2:4-Niederlage ein.





Die DSG Union Sarleinsbach steht nach diesem beeindruckenden Sieg aktuell mit einem 10:14-Torverhältnis und sieben Punkten auf dem achten Platz der 1. Klasse Nord da. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Bei Spielgegner Sportunion Schenkenfelden präsentierte sich die Abwehr angesichts des 11:14-Torverhältnisses nicht immer sattelfest. Die Sportunion Schenkenfelden bekleidet mit acht Zählern Tabellenposition sieben.

1. Klasse Nord: DSG Union Sarleinsbach – Sportunion Schenkenfelden, 4:2 (1:2)

11 Stefan Weissenboeck 0:1

16 Stefan Weissenboeck 0:2

38 Thomas Appl 1:2

73 Thomas Appl 2:2

83 Simon Wild 3:2

84 Klaus Hoeglinger 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!