Oepping triumphiert und bleibt Spitzenreiter - 4:0-Sieg bei Altenfelden

Details Montag, 20. September 2021 09:48

Union Oepping zeigte sich am Sonntag Nachmittag in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord erfolgreich und holte einen 4:0-Auswärtssieg bei Union Truckcenter Altenfelden heim. 150 Zuseher im PanoramaPark-Stadion verfolgten einen ungefährdeteten Sieg der Gäste aus Oepping.

Sonntag Nachmittag kam es in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord zu der Begegnung zwischen Union Truckcenter Altenfelden und Union Oepping: Bereits in der vierten Spielminute ließ es Markus Magauer im Tor des Gastgebers klingeln (4.). Die Gäste bauten den Vorsprung mithilfe des Gegners weiter aus: Unglücksrabe Andreas Seiwald beförderte den Ball in der 37. Minute in das eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Oeppinger auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten, als Referee Philipp Reitinger zum Gang in die Kabinen abpfiff.



Zwei Tore in zwei Minuten



Nach der Halbzeitpause waren kaum nenneswerte Spielszenen vorhanden, intensiv wurde es jedoch ab Minute 80, als die Gäste innerhalb von zwei Minuten für zwei Treffer sorgten: Für das 3:0 der Union Oepping sorgte Marcel Auberger, der in Minute 82 zur Stelle war. Matthias Leo Kern gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Oepping (83.). Somit konnten die Gäste aus Oepping einen weiteren Sieg für sich verbuchen und bleiben damit ungeschlagener Tabellenführer.





Die Truckcenter Altenfelden steht zurzeit bei einem 6:17-Torverhältnis und zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ausbeute der Offensive ist bei Truckcenter Altenfelden verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Union Truckcenter Altenfelden wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Union Oepping hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. In der Defensive der Union Oepping griffen die Räder ineinander, sodass Oepping im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte. Die Union Oepping ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden. Damit stehen die Oepping aktuell mit einem 18:3-Torverhältnis und 16 Punkten auf dem ersten Platz.

1. Klasse Nord: Union Truckcenter Altenfelden – Union Oepping, 0:4 (0:2)

4 Markus Magauer 0:1

37 Eigentor durch Andreas Seiwald 0:2

82 Marcel Auberger 0:3

83 Matthias Leo Kern 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!