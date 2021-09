Haslach mit 7:0-Sieg gegen Peilstein - Schiffbänker mit Doppelpack

Details Sonntag, 26. September 2021 11:40

In der Begegnung der siebten Runde der 1. Klasse Nord zwischen Union Peilstein und SV Haslach gab es ein Torfestival: Die Haslacher fuhren mit einem souveränen 7:0-Sieg heim. Paul Schiffbänker trug dabei vor 300 Zusehern in der Thaller-Arena mit seinen zwei Toren einiges zum Erfolg bei.

Es sollte eine torreiche Partie zwischen Union Peilstein und SV Haslach am Samstagabend in Runde sieben der 1. Klasse Nord werden: Bereits in der vierten Minute demonstrierten die Haslacher Gäste ihr spielerisches Können mit einem starken Torschuss, der jedoch nur die Torlatte des Gegners aus Peilstein fand. In der 26. Minute brachte Leotrim Sylaj den Ball im Netz der Union Peilstein unter. Lukas Feldler schoss die Kugel zum 2:0 für den SV Haslach über die Linie (38.). Mit einer 2:0-Führung für die Gäste aus Haslach ging es also in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Torreich bis zum Abpfiff



Auch nach der Spielpause ging es in dieser Tonart weiter: Simon Radinger brachte den SV Haslach auf einen 3:0-Stand, als er sein Tor erzielte (68.). Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Tor der Gastgeber: Für das 4:0 des Tabellenprimus sorgte Niklas Hackl, der in Minute 70 zur Stelle war. Und auch nach weiteren zwei Minuten erhöhte sich der Spielstand: Tobias Schauer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für den Gast (72.). Die nächsten und letzten beiden Treffer erzielte Paul Schiffbänker innerhalb von nur drei Minuten und rundete den Spielstand zu einem 7:0 ab (83. und 86.) Der SV Haslach überrannte die Union Peilstein förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.





Dieses Erbegnis hat minimale Auswirkungen auf die aktuelle Tabellenlage der 1. Klasse Nord:





Die Union Peilstein rutschte kurzfristig mit einem 10:12-Torverhältnis und 15 Punkten auf den dritten Platz.

Der SV Haslach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit und rückte auf den zweiten Platz vor: 23 Tore – mehr Treffer als der SV Haslach erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord. Die Defensive ließ bis dato auch nur zehn Gegentreffer zu.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – SV Haslach, 0:7 (0:2)

26 Leotrim Sylaj 0:1

38 Lukas Feldler 0:2

68 Simon Radinger 0:3

70 Niklas Hackl 0:4

72 Tobias Schauer 0:5

83 Paul Schiffbaenker 0:6

86 Paul Schiffbaenker 0:7

