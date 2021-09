Last Minute-Tor von Zimmermann rettet Kollerschlag Punkt - 2:2 gegen Gramastetten

Details Sonntag, 26. September 2021 17:44

Jeweils einen Punkt holten die Sportunion Kollerschlag und der SV Gramastetten an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung der siebten Runde in der 1. Klasse Nord. Vor 100 Zusehern in der brightly-Arena Kollerschlag erzielte Marcel Zimmermann in der 89. Minute den späten Ausgleichstreffer.

Für den Führungstreffer des SV Gramastetten zeichnete Johann Huemer verantwortlich (14.). In der 15. Minute gab es eine große Torchance für die Gäste, die allerdings den Ball nicht im Tor des Gegners unterbringen konnten. Stefan Bauer verwertete den Strafstoß zum 2:0 für die Gäste (34.). Mit der 2:0-Führung für SV Gramastetten ging es in die Halbzeitpause.



Spannend bis zuletzt



Nach Wiederanpfiff von Referee Edvin Aliu zur zweiten Spielhälfte schlug das Pendel in die andere Richtung: Franz Lanzerstorfer beförderte das Leder zum 1:2 der Sportunion Kollerschlag in die Maschen (60.). In der 62. Minute sah Nico Faldner aufseiten der Gäste noch die Gelb-Rote Karte für eine Unsportlichkeit. Als einige Zuschauer bereits den SV Gramastetten als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Marcel Zimmermann, der kurz vor Abpfiff zum 2:2-Ausgleich traf (89.). Die Gramastettener wähnten den Sieg offensichtlich bereits in trockenen Tüchern, als der Sportunion Kollerschlag die Kehrtwende gelang und sie den Rückstand folglich noch egalisierte.



Die Sportunion Kollerschlag muss sich zweifellos um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Damit befindet sich die Sportunion mit einem 9:14-Torverhältnis und fünf Punkten auf dem zehnten Platz der 1. Klasse Nord. Die bisherige Saisonbilanz bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Nur einmal ging die Sportunion Kollerschlag in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Der SV Gramastetten bleibt mit diesem Remis bei einem 18:8-Torverhältnis und 12 Punkten weiterhin auf Platz vier.

1. Klasse Nord: Sportunion Kollerschlag – SV Gramastetten, 2:2 (0:2)

14 Johann Huemer 0:1

34 Stefan Bauer 0:2

60 Franz Lanzerstorfer 1:2

89 Marcel Zimmermann 2:2

