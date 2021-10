Watzinger sichert Schenkenfelden den Punkt - bei 1:1 gegen Oberneukirchen

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 13:12

Samstag kam es in der achten Runde der 1. Klasse Nord zum Spiel Union Oberneukirchen gegen Sportunion Schenkenfelden: Das erste Tor fiel früh, das zweite eher spät - außerdem wurden auf dem Platz der Union Oberneukirchen vor 250 Zusehern zwei Rote Karten verteilt.

Schon in der ersten Minute fiel in dieser Begegnung zwischen Union Oberneukirchen und Sportunion Schenkenfelden das erste Tor: Manuel Ollmann brachte die Hausherren mit seinem Treffer früh in Front (1.). In der 41. Minute gab es für die Union Oberneukirchen noch einen Eckball zu verzeichnen, der allerdings nichts Verwertbares einbrachte. Somit blieb der Pausenstand eine 1:0-Führung für die Union Oberneukirchen.



Zwei Mal Rot



Als Referee Michael Rumetshofer zur zweiten Spielhälfte anpfiff, zückte er nur drei Minuten danach den Roten Karton für Lucas Hochreiter von Union Oberneukirchen für ein Foul. Für den späten Ausgleich zum 1:1 war Florian Watzinger verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war und somit seinem Team den wichtigen Punkt rettete. In der 90. Minute sah Mario Meindl aufseiten der Heimmannschaft noch die Rote Karte aufgrund einer Torchancenverhinderung. Schließlich trennten sich beide Mannschaften bei Schlusspfiff mit einem Remis.







Die Union Oberneukirchen rutschte mit diesem Remis auf den sechsten Platz der 1. Klasse Nord zurück und befindet sich dort momentan mit einem 14:14-Torverhältnis und 12 Punkten. Die Bilanz nach acht Runden lautet: drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.







Sportunion Schenkenfelden bleibt nach diesem Punktegewinn mit einem 12:17-Torverhältnis und neun Punkten auf dem siebten Platz und hat nach acht Spielen folgende Bilanz vorzuweisen: zwei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen.







1. Klasse Nord: Union Oberneukirchen – Sportunion Schenkenfelden, 1:1 (1:0)

1 Manuel Ollmann 1:0

80 Florian Watzinger 1:1

