Oepping triumphiert im Gipfeltreffen gegen Haslach mit 2:0

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:17

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, welche Union Oepping mit 2:1 gegen SV Haslach für sich entschied. Hundertprozentig überzeugen konnte die Union Oepping dabei jedoch nicht.

Für den Führungstreffer des Tabellenführers zeichnete Kevin Rachinger verantwortlich (15.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Lukas Schaubmayr brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Oepping über die Linie (70.). In der 77. Minute brachte Tadeas Sedlak den Ball im Netz der Gäste unter. Schließlich sprang für die Union Oepping gegen den SV Haslach ein Dreier heraus.

Beim SV Haslach präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des SV Haslach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SV Haslach bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Oepping stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Wer die Union Oepping besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte Oepping. Oepping bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Oepping acht Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Oepping konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Als Nächstes steht für den SV Haslach eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:00 Uhr) geht es gegen die Union Feldkirchen an der Donau. Die Union Oepping tritt einen Tag später daheim gegen den SV Gramastetten an.

1. Klasse Nord: SV Haslach – Union Oepping, 1:2 (0:1)

15 Kevin Rachinger 0:1

70 Lukas Schaubmayr 0:2

77 Tadeas Sedlak 1:2

