Ausgeglichen und abwechslungsreich - Eidenberg/Geng und Neustift/Oberkappel trennen sich 2:2

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:21

Am Samstag trennten sich Union Eidenberg/Geng und Union Neustift/Oberkappel mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Paul Dorfer brachte Union Neustift/Oberkappel in der 19. Minute in Front. Geschockt zeigte sich Union Eidenberg/Geng jedoch nicht. Nur wenig später war Jakob Gruber mit dem Ausgleich zur Stelle (23.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Manuel Seifert brachte der Union Eidenberg/Geng nach 52 Minuten die 2:1-Führung. In der 57. Minute sicherte Dorfer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Union Eidenberg/Geng und Union Neustift/Oberkappel trennten sich mit einem 2:2-Remis.

Union Eidenberg/Geng verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Union Neustift/Oberkappel holte auswärts bisher nur vier Zähler. Am liebsten teilt der Gast die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies.

Beide Mannschaften haben zwölf Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass Union Neustift/Oberkappel mit einer Bilanz von 24:15 auf dem siebten Tabellenplatz steht – knapp vor der Union Eidenberg/Geng (15:18 Tore). Die Union Neustift/Oberkappel ist nun seit sechs Spielen, Union Eidenberg/Geng seit fünf Partien unbesiegt.

Union Eidenberg/Geng stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Union Ulrichsberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Union Neustift/Oberkappel die Union Oberneukirchen.

1. Klasse Nord: Union Eidenberg/Geng – Union Neustift/Oberkappel, 2:2 (1:1)

19 Paul Dorfer 0:1

23 Jakob Gruber 1:1

52 Manuel Seifert 2:1

57 Paul Dorfer 2:2

