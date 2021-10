Schiffbänker mit Hattrick - Haslach mit 7:0-Auswärtssieg bei Feldkirchen/Donau

Details Samstag, 23. Oktober 2021 21:32

SV Haslach erteilte Union Feldkirchen an der Donau am Freitagabend eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für die Haslacher. Vor 100 Zuschauern in der Badeseearena erzielte Paul Schiffbänker drei Tore.

Die Hausherren aus Feldkirchen an der Donau gerieten in der elften Minute bereits durch einen Treffer von Lukas Spindelböck in Rückstand. Und nur eine Minute später erhöhte Stefan Leitner den Vorsprung des SV Haslach auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Tadeas Sedlak schien die Partie bereits in der 34. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben und mit dem vierten Tor zum 4:0 von Tobias Schauer für den SV Haslach war das Spiel eigentlich schon kurz vor der Halbzeitpause entschieden (39.). Der tonangebende Stil des SV Haslach spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Schiffbänker mit Hattrick

Die zweite Halbzeit spielte sich vor allem ein Mann bei den Gästen in den Vordergrund: Paul Schiffbänker, jener Spieler, der zwischen der 75. und der 90. Spielminute für einen Hattrick sorgte (75./85./90.). Schiedsrichter Herbert Haslehner pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Haslach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde, nämlich die Gäste aus Haslach.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Union Feldkirchen an der Donau weiter im Schlamassel: Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 34 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Feldkirchen/D. alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang der Union Feldkirchen an der Donau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen des SV Haslach weitere Nahrung. Erfolgsgarant des SV Haslach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 37 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison des SV Haslach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Die Defensivleistung von Union Feldkirchen an der Donau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Haslach offenbarte die Union Feldkirchen an der Donau eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Union Feldkirchen an der Donau tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Gramastetten an. Einen Tag später empfängt der SV Haslach die Union Neustift/Oberkappel.

1. Klasse Nord: Union Feldkirchen an der Donau – SV Haslach, 0:7 (0:4)

11 Lukas Spindelboeck 0:1

12 Stefan Leitner 0:2

34 Tadeas Sedlak 0:3

39 Tobias Schauer 0:4

75 Paul Schiffbaenker 0:5

85 Paul Schiffbaenker 0:6

90 Paul Schiffbaenker 0:7

